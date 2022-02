Patricio Morales, presidente del Partido Liberal: “Confiamos en que si es necesario modificar designaciones por un bien mayor, se va a hacer”

“Logramos finalmente la unidad del progresismo”, reflexiona el timonel del Partido Liberal (PL), Patricio Morales, cuando piensa en el camino recorrido desde fines de 2020, cuando el colectivo definió abandonar el Frente Amplio como espacio de articulación al no existir un acuerdo para unas primarias amplias de la oposición. Hoy el PL se cuenta como un partido más del gobierno de Gabriel Boric, pero esta vez como parte del Socialismo Democrático (PS, PPD, PL, PR).

Morales aclara que las diferencias en ese entonces eran tácticas, porque si bien la configuración electoral del Frente Amplio -en alianza con el PC- rindió frutos y el hecho factual es que Gabriel Boric es el presidente electo, el presidente del PL puntualiza que el esquema de gobierno y las figuras designadas en los ministerios dan la razón a la postura de su partido, que consideraba que para gobernar era necesario ampliar los límites partidistas del conglomerado.

Morales aborda la incorporación de su partido a la administración de Boric a través de la nominación de Juan Carlos García como ministro de Obras Públicas y también la polémica por la nominación de algunos subsecretarios.

En diciembre señaló que las fronteras de Apruebo Dignidad no eran suficientes para dar mayorías para gobernar. Al incorporar al Socialismo Democrático al gobierno, ¿primó esa tesis?

La lectura es que desde el Partido Liberal hemos impulsado desde por lo menos tres años la necesidad de una unidad del progresismo y hemos tratado de generar condiciones para aquello. Tenemos la firme convicción de que el presidente electo cree en la unidad y era bastante obvio de que el camino iba a avanzar hacia ese punto, porque las transformaciones que Chile requiere necesitan de una magnitud de apoyo de estas características. Y es más, en el panorama actual (en el Parlamento) se necesitan más votos que solo los del progresismo.

Ustedes dejan el Frente Amplio a fines de 2020 y hoy el presidente electo proviene de dicha coalición. En perspectiva, ¿era correcta la definición de alianzas que hizo el PL?

En términos electorales, el Frente Amplio sí tenía razón, porque Gabriel Boric está ahí, como presidente, y ese es un hecho objetivo. Pero nosotros teníamos un punto al decir que para llevar adelante grandes transformaciones necesitamos la unidad del progresismo y eso nos tiene contentos, porque finalmente logramos la unidad del progresismo. No son caminos o decisiones erradas, creo que ambas posturas fueron correctas. Cuando la ministra Vallejo dice que este va a ser un gobierno de centroizquierda, ahí finalmente se nota que finalmente lo logramos, pues tenemos una importante dirigente del Partido Comunista (PC) señalando la necesidad y el sello de esta administración.

¿Cómo se dio el ofrecimiento del Ministerio de Obras Públicas a Juan Carlos García?

Nunca empezamos una conversación sobre cargos, nuestros diálogos con el presidente electo durante el mes de diciembre y enero fueron en torno al escenario político que le diera la capacidad al gobierno de llevar adelante esas transformaciones. Fue el presidente el que nos planteó que sería bueno estar dentro del gabinete y, en particular, propuso Obras Públicas y nos señaló dos cosas: que este fuera un ministerio de absoluta transparencia y probidad y que fuera un ministerio clave para la recuperación económica de Chile.

Si bien Socialismo Democrático quedó bien representado en los ministerios, no fue así en las subsecretarías. El PL, en particular, no obtuvo ningún cargo. ¿Cree que existió un veto desde Apruebo Dignidad?

A mí no me consta un veto desde Apruebo Dignidad. Nosotros estamos tranquilos con la designación, independiente de que no tengamos participación en alguna subsecretaría. De hecho, estamos contentos de cómo se conformó el arco de subsecretarios, creemos que son subsecretarías diversas, y a mí en particular me parece genial lo de Luz Vidal. Le da un sello de transformación cultural también al país, hay una diversidad etaria, sexual, que refleja más el Chile de hoy. Nuestro compromiso no depende de cargos y al no tener ningún subsecretario, el compromiso permanece intacto.

A propósito de los cuestionamientos al nombramiento del subsecretario Alfredo Gutiérrez (PC) que acompañará a García en Obras Públicas, ¿hubo falencias en el chequeo de antecedentes?

La designación de ministros y subsecretarios siempre es algo difícil, porque el chequeo de antecedentes es algo muy delicado. De hecho, es un punto que siempre tiene algún grado de margen de error y creo que eso les ha pasado a todos los gobiernos. Esta administración no está ajena a eso, pero confiamos en que si es necesario modificar designaciones por un bien mayor, se va a hacer.

Sin embargo, se aludió a este chequeo como uno de los factores que retrasaron el anuncio...

Todos los sistemas tienen margen de error, no hay ningún sistema infalible. En algunas designaciones la opinión pública ha conocido más antecedentes y habrá que evaluarlos caso a caso. Si es necesario generar modificaciones, se harán. Lo importante es tomar decisiones respecto de esas fallas.

¿Cree que en algún punto va a converger Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático como una coalición única de gobierno?

Como partido nos propusimos ser un puente en la unidad de la centroizquierda. Ahora, la unidad del progresismo es distinto a las coaliciones. Lo que a nosotros nos tiene contentos es que tenemos una arquitectura política de gobierno basada en dicha unidad, pero que las coaliciones confluyan conlleva un proceso más lento, porque tienen una dimensión política, de confianzas y electoral. Pienso que seguiremos en el esquema de un gobierno y dos coaliciones hasta los próximos momentos electorales que vengan. Sin embargo, como PL vamos a seguir insistiendo en que en esos procesos se cree una unidad más profunda, y si esto confluye en un gobierno y una gran coalición, excelente, pero toma mucho tiempo.

¿La confianza es lo más relevante para ello?

Es lo principal, y la primera muestra de liderazgo la pone el Presidente Boric, porque él deposita confianza en dos coaliciones que lo ayuden a generar este gobierno.