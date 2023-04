Toby Jr.: la historia del popular pastor que defiende la política represiva de Bukele en El Salvador

“Un simple predicador” es como se define a sí mismo el pastor Edgar López Bertrand Jr., conocido popularmente en El Salvador como Toby Jr., quien dirige actualmente una de las iglesias más grandes del país y que ha tenido una alta presencia mediática en los últimos años.

El pastor también ha destacado por causar polémica por sus declaraciones respecto de distintos temas. Los casos más recientes se relacionan con su apoyo a las medidas represivas del Presidente Nayib Bukele, sumado a su reciente visita a la megacárcel de El Salvador, bautizada como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde el mandatario ha trasladado a las maras, las temidas pandillas que amenazan con extenderse por la región.

De pastor a líder

Toby Jr. es el líder del Tabernáculo Bíblico Bautista Central "Amigos de Israel".

Toby Jr. nació el 22 de febrero de 1969, siendo hijo de una de las autoridades religiosas más reconocidas de El Salvador: Edgar López Bertrand, apodado como “Hermano Toby”, debido a su similitud con el personaje del mismo nombre en historieta y serie animada “La Pequeña Lulú”, y quien fundó en 1979 el Tabernáculo Bíblico Bautista Central “Amigos de Israel” (TBB). En 1997 se graduó del Colegio de Teología de El Salvador, para años después seguir en sus estudios y conseguir el doctorado en Teología y Ministerio Pastoral en la Latin University of Theology.

En paralelo, la TBB logró expandirse durante los años, hasta convertirse en una de las fundaciones religiosas más grandes e influyentes de El Salvador, con una red de 517 iglesias esparcidas por todo el país y con una membresía de 40.000 personas.

La vida de Toby Jr. cambiaría para siempre cuando, en 2017, su padre murió mientras se encontraba internado en el Centro Hospitalario de San Salvador. “Hoy partió nuestro padre y pastor general a su hogar celestial, gracias por acompañarnos a celebrar su vida en el Tabernáculo Central”, expresó Toby Jr. ese día en su cuenta de Twitter.

Tras la pérdida de su padre, quien además era su mentor dentro del mundo religioso, el pastor tomó las riendas de la institución religiosa, convirtiéndose en líder del TBB. “Cuando tomé el nuevo cargo yo renuncié a todo lo que podía tener”, comentó el pastor en una entrevista con El Salvador Times, en la que, además, aclaró que suplir el rol de su padre sería difícil, “porque los zapatos son bien grandes”.

Medios y polémicas

Durante la imposición del régimen de excepción por parte de Bukele, Toby Jr. defendió la decisión del mandatario salvadoreño.

Durante su tiempo como líder del TBB, Toby Jr. comenzó a ganar relevancia en los medios de El Salvador y en redes sociales, en los que comentaba distintos hechos de la actualidad del país. En ese escenario, el pastor no ha estado libre de polémicas por sus dichos y acciones.

En 2021 estuvo involucrado en un caso penal, por el cual se le realizó una audiencia en el Juzgado Primero de Instrucción, acusado de simulación de delitos y denuncia. El caso estaba vinculado a una denuncia hecha por una apoderada de la Misión Bautista en 2018, donde se reportaba el robo de un auto perteneciente a Toby Jr., que casi termina con la detención de las dos victimas de la acusación.

El pastor dijo en su momento desconocer los delitos por los que se le procesaba, y la audiencia terminó en un acuerdo entre ambas partes.

Sin embargo, sus mayores escándalos vienen desde 2022, y sus múltiples declaraciones en las que mostró su apoyo a las medidas de seguridad tomadas por el gobierno de Bukele, las cuales dividieron a la opinión pública de El Salvador en el último tiempo.

Soldados detienen a un hombre para comprobar su identificación y su teléfono móvil en el suburbio de Soyapango, en San Salvador, el 3 de diciembre de 2022. Foto: Reuters

Durante la imposición del régimen de excepción por parte de Bukele, Toby Jr. defendió la decisión del mandatario durante una entrevista en el programa Diálogo con Ernesto López: “En el marco del plan de seguridad veo a gente que está molesta porque ya no se beneficia de la extorsión y a gente que se siente más segura; veo más tiendas abiertas. Lamentablemente, el raterismo se ha disparado”, comentó el pastor.

Por otro lado, durante esa misma entrevista, el pastor reconoció los “daños colaterales” causados por el régimen de excepción, que provocó la detención de varias personas inocentes, pero lo justificó señalando que esa situación era inevitable: “Puedo hacer una analogía sobre el régimen de excepción: Cuando se detecta una célula cancerígena no solo se irradia a esa célula, siempre hay daños colaterales y efectos secundarios, pero luego lo que se obtiene es un cuerpo fortalecido”.

El apoyo del pastor a Bukele y sus políticas de seguridad le llevaron a tener problemas con el sector detractor de las medidas represivas del gobierno. “Pareciera que es pecado reconocer que las cosas están bien. Que es pecado decir: señores, los centros penales han cambiado (…), apoyemos lo bueno.”, comentó Toby Jr. en un tuit.

El caso más reciente fue su visita al Cecot, centro que ha estado en el ojo del huracán por las investigaciones que denuncian supuestas violaciones a los DD.HH. dentro de las instalaciones, sumado a las protestas por las detenciones de personas inocentes durante el régimen de excepción.

En su visita, el pastor habló sobre el caso de los presos considerados inocentes, en la que, a través de una analogía con la crucifixión de Jesús, expresó que esto era necesario: “Eso es lo que Dios necesita en este lugar hoy”, comentó Toby Jr. en un video, refiriéndose a los detenidos durante el régimen de excepción y a sus padres, quienes protestan exigiendo la libertad para sus hijos.

La postura de Toby Jr. es objeto de fuertes cuestionamientos, como los expresados recientemente por el periodista Paolo Lüers, quien en una carta publicada en el sitio elsalvador.com se refirió al apoyo del pastor a Bukele y su política carcelaria.

Bajo el título “Te pusiste del lado oscuro”, Lüers se pregunta: “¿Un pastor pidiendo paciencia a las madres de sus hijos inocentes detenidos bajo el régimen de excepción?”. “¿Un pastor que llama ‘misión’ a la guerra que su nuevo amigo Nayib Bukele declaró a los pandilleros, pero que resulta ser una guerra contra los jóvenes pobres del país, la democracia y los derechos constitucionales?”.

“¡Cómo has cambiado, Toby, desde la última vez que hablé contigo en mayo del 2013! No sé si este cambio tan radical se debe a que ahora sos el dueño y ‘mesías’ de tu Iglesia, luego de la muerte de tu padre, o si simplemente te has acoplado al nuevo poder y su ideología del cinismo. O ambas cosas. De todas manera, es lamentable. Abandonaste los ideales que profesaste. ¿O en el fondo nunca los tuviste?”, cuestionó Lüers al pastor.