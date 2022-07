Ucrania investiga 21.000 supuestos crímenes de guerra cometidos por Rusia

La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo que se están investigando más de 21.000 crímenes de guerra y crímenes de agresión supuestamente cometidos por Rusia desde que comenzó su invasión a Kiev el 24 de febrero.

En declaraciones al programa World Service Outside Source, de la BBC, Venediktova afirmó que estaba recibiendo informes de entre 200 y 300 crímenes de guerra a diario. Admitió que muchos juicios se llevarían a cabo en ausencia, pero enfatizó que era “una cuestión de justicia” continuar con los procesamientos.

Venediktova le dijo a la cadena británica que los soldados rusos que mataron, torturaron o violaron a civiles “deben entender que es solo una cuestión de tiempo, que todos estarán en los tribunales”. Indicó que aunque su equipo estaba trabajando en regiones de Ucrania, no pudo investigar todos los casos “de manera adecuada y efectiva”, debido a la falta de acceso a algunas personas y áreas.

“Muy a menudo no tenemos acceso a territorios o personas en absoluto. Sin embargo, esto no significa que no debamos iniciar una investigación. Siempre lo haremos”, afirmó Venediktova en una entrevista transmitida por canales de televisión ucranianos, según consignó el portal Ukrinform.

Según Venediktova, casi todos los crímenes de guerra enumerados en el Estatuto de Roma, en tres páginas, lamentablemente se cometen en Ucrania. También recordó que actualmente hay 623 sospechosos en el caso principal sobre la invasión rusa a Ucrania.

“Estamos hablando, en particular, de los tres crímenes más importantes cometidos durante la guerra: crímenes de guerra, genocidio, la investigación que comenzamos desde los primeros días de la guerra (total) y, por supuesto, agresión. En cuanto a los crímenes de agresión, tenemos más de 20 casos. En cuanto al genocidio, ya tenemos dos sospechosos requeridos por genocidio”, dijo Venediktova.

El canciller de Austria, Karl Nehammer, mira una fosa común mientras visita la escena de los asesinatos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, el 9 de abril de 2022.

El primer soldado ruso juzgado en Ucrania, el sargento Vadim Shishimarin, fue condenado a cadena perpetua por matar a un civil.

La Corte Penal Internacional ha descrito a Ucrania como una “escena del crimen”, y ha enviado al país un equipo de expertos para ayudar en múltiples investigaciones. Sin embargo, Rusia ha negado repetidamente todas las acusaciones de crímenes de guerra y afirmaciones de atacar a civiles.

Advertencia de Putin

En tanto, Vladimir Putin acusó el jueves a Occidente de décadas de agresión hacia Moscú y advirtió de que si quiere vencer a Rusia en el campo de batalla era bienvenido a intentarlo, pero que esto provocaría una tragedia para Ucrania.

Las declaraciones las hizo mientras el canciller ruso, Sergei Lavrov, se preparaba para una reunión a puerta cerrada de ministros de Asuntos Exteriores en una reunión del G20 en Indonesia el viernes, que será la primera vez en que se enfrente cara a cara con los más firmes opositores a la invasión de Ucrania.

“Hemos escuchado muchas veces que Occidente quiere luchar contra nosotros hasta el último ucraniano. Es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que todo se encamina a ello”, dijo el mandatario ruso a líderes parlamentarios en declaraciones transmitidas por televisión.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, habla con los ganadores de la competencia Líderes de Rusia en el Kremlin, en Moscú, el 7 de julio de 2022. Foto: AP

Occidente ha fracasado en su intento de contener a Rusia, y sus sanciones a Moscú han causado dificultades, pero “no en la escala prevista”, añadió Putin. Rusia no rechaza las conversaciones de paz, pero cuanto más avance el conflicto, más difícil será llegar a un acuerdo, dijo.

Antes, Kiev perdió uno de sus principales apoyos internacionales después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció su dimisión.

Ucrania dijo que esperaba que el apoyo británico continuara y agradeció a Johnson la defensa de los intereses de Ucrania, mientras que Moscú no ocultó su alegría por la desaparición política de un líder al que ha criticado durante mucho tiempo por armar a Kiev con tanta energía.

En una conversación telefónica, Johnson dijo al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, “eres un héroe, todo el mundo te quiere”, dijo un portavoz del primer ministro.

La dimisión de Johnson ocurre en un momento de agitación interna en algunos países europeos que apoyan a Kiev y de dudas sobre su capacidad de resistencia para lo que se ha convertido en un conflicto prolongado, indicó Reuters.