WOM se adjudica espectro en banda 700 MHz y gobierno ve con optimismo inversión en 5G

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer ayer el nombre del ganador de la subasta de espectro en la banda 700 MHz, que permitirán ofrecer el servicio 5G en el territorio nacional.

La ganadora fue la empresa WOM, perteneciente al fondo Novator Partners y que presentó la oferta económica más alta, que alcanzó los $60.777 millones (unos US$82 millones), con lo que superó la propuesta de la operadora finlandesa Borealnet en la licitación de desempate.

La propuesta considera un despliegue de la red 5G en el territorio en el que vive el 90% de la población, abarcando todas las capitales regionales y provinciales, además de servicios públicos como hospitales. El plazo de construcción de la red es de 3 años, con puntaje extra en caso de despliegue temprano.

Esta semana, además, se dará a conocer los ganadores de la subasta en la banda AWS y, la próxima semana, en la banda 3,5 GHz. Con ello, se completará el proceso de adjudicación de espectro y las empresas podrán comenzar a desplegar su red.

“Este espectro radioeléctrico designado es la primera licitación del servicio 5G en América Latina. Es importante porque permite importantes avances y abre posibilidades en materia de productividad, por ejemplo, mayor conectividad en zonas aisladas y tiene contraprestaciones muy valiosas, como cobertura de zonas críticas, infraestructura como puertos y aeropuertos, etc. Para nosotros es clave este proceso por la importancia del 5G”, aseguró la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Impacto económico

En tanto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, destacó que el servicio 5G permitirá impulsar el PIB en un rango de entre 0,5 y 1 punto mensual, con casi US$30 mil millones de generación de valor en productividad.

Respecto a la oferta presentada por WOM, Hutt indicó que era “muy difícil dimensionar de qué magnitud podía ser la oferta, porque en cada banda vamos a tener escenarios distintos”.

“Acá sí suponíamos que WOM iba a hacer una buena oferta porque era la única que no tenía espectro en la banda 700, entonces era su oportunidad para acceder a esa banda. Pero no teníamos un cálculo preliminar de cuánto podía ser lo que se recibiera. Es bastante incierto también en el caso de las demás, porque hasta ahora no ha sido un ítem muy valorado o frecuentemente valorizado. No tenemos un cálculo de cuánto hay que invertir para obtener 1 Mhz. Pero estamos muy contentos con la oferta”, complementó la ministra.

En relación con la inversión proyectada para el despliegue de la red 5G en las distintas bandas, Gidi indicó que la estimación de US$3.000 millones calculada inicialmente puede quedarse corta.

“Son US$3.000 millones, pero en forma conservadora. En el 4G se invirtió casi US$4.000 millones. En este caso, pensamos que los US$3.000 millones son una cifra bastante conservadora”, planteó la subsecretaria.