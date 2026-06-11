SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Compleja propuesta para migración ilegal

    La propuesta del Ejecutivo, que busca extender los plazos de detención de migrantes con orden de expulsión hasta por 180 días, previsiblemente se encontrará con una serie de dificultades prácticas y jurídicas.

    Por 
    Editorial La Tercera

    Como una forma de entregar mayores herramientas al Estado para poder controlar la inmigración ilegal, el Presidente de la República firmó recientemente dos proyectos de ley. Uno de ellos apunta a la modificación del Código Penal para ampliar el delito de tráfico de migrantes, en tanto que el otro consiste en una reforma constitucional destinada a ampliar el plazo durante el cual una persona extranjera con orden de expulsión puede permanecer detenida mientras se materializa esta medida. De acuerdo con la Carta Fundamental, actualmente dicho plazo tiene un tope de cinco días corridos en el caso de las expulsiones administrativas, algo que a juicio del Ejecutivo resulta insuficiente para completar trámites indispensables para su ejecución. La propuesta del gobierno reemplaza ese tope por un rango de entre cinco y sesenta días, renovable por otros dos períodos y con control judicial en cada renovación, recalcándose que se trata de una sanción administrativa, no penal.

    El gobierno ha hecho ver que los plazos actualmente contemplados para las retenciones son uno de los más cortos a nivel mundial, tomando en cuenta que la Unión Europea se prepara para endurecer las normas relativas a la inmigración irregular, buscando ampliar los plazos de retención hasta 24 meses en determinados casos, sino incluso permitiendo que existan “centros de retorno” fuera del territorio del bloque. Con todo, la propuesta del Ejecutivo probablemente se va a encontrar con una serie de dificultades de orden jurídico pero también práctico, por lo que no resulta claro que ello efectivamente consiga los efectos que busca lograr.

    Desde luego, para que una medida como esta pueda tener lugar sería necesario desarrollar módulos especiales de detención, como los centros de permanencia y repatriación de Italia, o los centros de internamiento de España. Surge una primera interrogante, y es si el Estado dispone de recursos suficientes para montar y mantener estas infraestructuras, sin que ello implique reducir recursos para los recintos penales o afectar el cronograma de construcción de nuevas cárceles.

    Pero hay también aspectos mucho más de fondo que deberán ser abordados en el debate que tendrá lugar en el Congreso, pues si bien en la experiencia internacional los plazos de detención pueden llegar a ser extensos, es previsible que en el caso de Chile se levantarán cuestionamientos ante la posibilidad de que las personas puedan llegar a estar retenidas por hasta 180 días, pues más allá de que exista un control judicial para las prórrogas, el ingreso ilegal no es delito en nuestro país; además, tampoco exista certeza que dentro de los 180 días se pueda materializar la expulsión. Hay también otras dimensiones que aparentemente tampoco se están considerando, como en el caso de que se trate de familias con menores de edad, sin que hasta ahora resulte claro si ellos también serán retenidos y en qué condiciones.

    Es claro que el país debe profundizar sus esfuerzos para regular mejor los temas migratorios, pero esta fórmula parece poco viable. Cabe insistir que cuando hay miles de personas con órdenes de expulsión, lo más práctico parece ser entregar incentivos para que se regularicen, y actuar con energía frente a aquellos que se resistan a ello.

    Más sobre:MigraciónRetenciónInterrogantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump asegura que Colombia tendrá el “apoyo total y la fuerza” de EE.UU. si gana De la Espriella

    Tras informe de Contraloría por censistas con antecedentes: INE confirma apertura de sumario y denuncia al Ministerio Público

    Javiera Parada: “Si hay gente que tenía una expectativa de que yo iba a ser como la pasionaria chilena, lamento desilusionarlos”

    La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”

    La CorteIDH ordena el cierre de la prisión de El Helicoide en Venezuela

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Lo más leído

    1.
    El imparable gasto en gratuidad

    El imparable gasto en gratuidad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Tras informe de Contraloría por censistas con antecedentes: INE confirma apertura de sumario y denuncia al Ministerio Público
    Chile

    Tras informe de Contraloría por censistas con antecedentes: INE confirma apertura de sumario y denuncia al Ministerio Público

    Javiera Parada: “Si hay gente que tenía una expectativa de que yo iba a ser como la pasionaria chilena, lamento desilusionarlos”

    Nuevo copamiento: Carabineros se despliega en estaciones de las líneas 2 y 3 del Metro con más de 100 efectivos

    La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”
    Negocios

    La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”

    Hacienda considera PIB de 3,5% al 2030 en decreto fiscal, pero Quiroz afirma que no renuncia a meta prometida de 4%

    Producción de cobre hasta abril cayó 8%, arrastrada por disminución en Escondida, Los Pelambres y El Teniente

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo
    Tendencias

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros
    El Deportivo

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros

    La candidata Portugal gana con el freno de mano: se despide de sus hinchas con triunfo sobre Nigeria

    “Liderazgo, capacidad y ADN futbolístico”: presidente de Talleres celebra la contratación de Sampaoli como nuevo entrenador

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    “Empieza con D, Siete Letras”: el exitoso montaje argentino estrena su versión chilena

    Jack White lanza el primer adelanto de su nuevo disco con “Dollar Bill”

    Trump asegura que Colombia tendrá el “apoyo total y la fuerza” de EE.UU. si gana De la Espriella
    Mundo

    Trump asegura que Colombia tendrá el “apoyo total y la fuerza” de EE.UU. si gana De la Espriella

    La CorteIDH ordena el cierre de la prisión de El Helicoide en Venezuela

    Restricción de visas, despliegue del ICE y deportaciones: Trump lleva sus polémicas políticas al Mundial

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor