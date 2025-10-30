SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Contraproducente veda a difusión de encuestas

La restricción legal que impide difundir pronósticos electorales durante 15 días lo que en la práctica consigue es excluir a los medios de comunicación de poder informar, abriendo espacio para que cunda la información falsa o manipulada.

Por 
Editorial La Tercera
Contraproducente veda a difusión de encuestas

A partir de mañana entra a regir la veda que en materia de encuestas contempla la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, la cual dispone que en un plazo de 15 días anterior a una elección o plebiscito no se podrán difundir pronósticos electorales.

Esta prohibición, introducida en 2016, supuestamente busca proteger a los electores de verse expuestos en la antesala de una elección a pronósticos que puedan ser intencionalmente manipulados -por ejemplo, a través de preguntas sesgadas- o cuyas metodologías no resulten confiables. Es una forma de intentar asegurar una suerte de período de “reflexión”, en la idea de que la ciudadanía pueda reflexionar con más calma su voto, sin un bombardeo mediático.

Si bien los períodos de “blackout” existen en varios países del mundo, la veda de 15 días que tenemos en Chile se ubica entre las más extensas del mundo -en Europa cerca del 50% de los países establece umbrales entre 1 y 6 días-, lo que desde ya obliga a replantear esta prohibición, porque evidentemente no guarda correspondencia con los estándares internacionales, y es un hecho que tampoco se condice con las bases de nuestro ordenamiento institucional, que garantiza la más amplia libertad de expresión y sin censura previa.

Pero la razón de fondo para revisar cuanto antes esta prohibición radica en que, tal como está formulada, en la práctica lo que se está haciendo es impedir que los medios de comunicación puedan informar sobre las encuestas, porque es un hecho que a través de las redes sociales o sistemas de mensajería seguirán circulando todo tipo de pronósticos sin ningún tipo de restricción o control. Con esta extensa veda lo único que se logra es facilitar el trabajo de quienes buscan difundir contenidos falsos, manipulados o carentes de rigor técnico, porque se está excluyendo del juego a las únicas instancias que cuentan con capacidad para verificar la confiabilidad de los contenidos y que a su vez permiten que estos se puedan contrastar públicamente. Es fácil darse cuenta que esta restricción legal deja expuestos a los electores a todo tipo de manipulaciones, considerando que para un ciudadano común y corriente cada vez resulta más difícil discernir entre información veraz de aquella que no lo es.

En la medida que los medios puedan seguir difundiendo pronósticos electorales se reduce también el riesgo de la asimetría de información, pues durante las vedas se siguen haciendo encuestas y por tanto sus resultados solo podrán ser conocidos por algunos, lo que resta espacios para un voto más informado y entrega a algunos electores ventajas sobre otros.

Resulta extraño que frente a la amenaza que la información falsa o manipulada representa para las democracias modernas, no exista un mayor ímpetu para terminar con vedas anacrónicas y facilitar que existan procesos electorales mucho más informados. Las encuestas son parte de esos insumos, y estará en cada elector determinar si considera que estas le resultan útiles en su proceso de decisión.

Más sobre:encuestasLey de Votaciones Populares y Escrutinioslibertad de expresión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

4.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

5.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”
Chile

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana
El Deportivo

Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

Quién es Alexis Herrera, el polémico árbitro que validó el gol de Lanús ante la U en la Copa Sudamericana

La mano que el árbitro Alexis Herrera no consideró en el gol de Lanús ante la U

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.
Mundo

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

La ONU subraya que “los ensayos nucleares jamás pueden permitirse” tras anuncio de Trump

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”