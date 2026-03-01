SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Cuatro años de guerra en Ucrania

    La invasión rusa a Ucrania no solo es el conflicto más mortífero en territorio europeo desde 1945, sino que redefinió la agenda de seguridad en la Unión Europea, que ha vuelto a considerar el riesgo de un conflicto mayor en el continente.

    Por 
    Editorial La Tercera

    La invasión rusa a Ucrania, que el Presidente Vladimir Putin anunció como una operación especial que debía durar pocos días, cumplió la semana pasada cuatro años, sin vislumbrarse un horizonte de salida. Pese a que el actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado durante la campaña que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca que podría concluir la guerra en 24 horas, los hechos han demostrado que la realidad es mucho más compleja y que ninguna de las partes está dispuesta a ceder en sus posiciones para llegar a un acuerdo que permita detener el conflicto. Putin está decidido a anexar el 20% del territorio ucraniano que actualmente controla, como paso intransable para cualquier cese el fuego, mientras que su par ucraniano Volodimir Zelensky ha dejado claro que no cederá ni un milímetro de su territorio para firmar la paz.

    Frente a ese escenario, el conflicto parece lejos de acabar y se ha convertido no solo en la guerra más mortífera que enfrenta Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial -organismos independientes hablan de más de 150 mil muertos ucranianos y entre 300 y 400 mil bajas en el lado ruso-, sino también en una tragedia que ha cambiado radicalmente el escenario mundial. Al inicio del conflicto, la OTAN había perdido relevancia y las preocupaciones por la seguridad en la Unión Europea parecían estar lejos de encabezar la lista de prioridades. Sin embargo, a partir de lo sucedido en febrero de 2022, no solo se tuvieron que diversificar las fuentes de energía de varios países europeos, altamente dependientes de Rusia, sino que el gasto en Defensa ha aumentado sostenidamente, más aún el último año, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

    Como nunca antes el temor a una guerra de mayores dimensiones se ha extendido por Europa y el territorio ucraniano se ha convertido en un verdadero laboratorio para las armas del siglo XXI. Los drones no solo se volvieron el gran protagonista de la guerra, sino que Ucrania ha triplicado su producción de armas y es el principal fabricante de drones en Europa. Pero no solo eso. Varios países europeos han acusado a Rusia de lanzar distintos tipos de agresiones híbridas. Drones no identificados, por ejemplo, han obligado a cerrar aeropuertos y crece el temor a hackeos en áreas sensibles. Y el temor a la guerra ha reinstalado, además, la discusión sobre el servicio militar en varios países de la Unión Europea.

    A la luz de este panorama y en medio de un mundo donde las normas del derecho internacional están perdiendo valor, cualquier acuerdo para poner fin al conflicto no puede pasar por la cesión de territorio. Ello entregaría una peligrosa señal para toda la comunidad internacional. No solo acabaría validando el uso de la fuerza y la violación de las fronteras por parte de un país como un mecanismo para expandir sus límites, sino que aumentaría el riesgo de que Moscú volviera a recurrir a ese camino en otros países de la zona, donde se repiten varias de las condiciones sobre las cuales basó su invasión a Ucrania, como la presencia de población de habla rusa. Por eso, en el futuro del conflicto ucraniano radica también el rumbo que tome la seguridad europea.

    Más sobre:Seguridad europeaRusiaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera entre hinchas de la U. de Chile y Colo Colo deja un muerto y un herido en Pudahuel

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo
    Chile

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera entre hinchas de la U. de Chile y Colo Colo deja un muerto y un herido en Pudahuel

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Fernando Ortiz culpa al arbitraje tras la caída alba en el Superclásico: “No busco excusas, pero fue falta tras falta”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz culpa al arbitraje tras la caída alba en el Superclásico: “No busco excusas, pero fue falta tras falta”

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún por la Liga de Primera

    Uno a uno de Colo Colo: un deslucido Javier Correa marca la caída del Cacique frente a la U

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones
    Mundo

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers