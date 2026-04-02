SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Decisión del gobierno sobre Colonia Dignidad

    Frente a la escasez de recursos es razonable que el gobierno priorice las urgencias sociales y desestime llevar a cabo una millonaria expropiación, lo que no es incompatible con explorar otras alternativas de memoria.

    Por 
    Editorial La Tercera
    05 AGOSTO 1989. COLONIA DIGNIDAD. VISTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES / FONDO HISTORICO - CDI COPESA ARCHIVO HISTORICO / CEDOC COPESA

    El ministro de Vivienda, en entrevista con este medio, indicó que no se seguirá adelante con cuatro proyectos aprobados en la administración anterior -y que involucran cuantiosos recursos-, entre ellos la expropiación de 117 hectáreas de la ex Colonia Dignidad, operación mediante la cual se buscaba preservar extensas porciones de terreno y viviendas del enclave con el fin de ser destinadas a espacios de memoria, considerando el gravísimo historial de violaciones a los derechos humanos que allí tuvo lugar.

    La autoridad justificó la decisión sobre todo debido a la instrucción emanada del Ministerio de Hacienda para que las distintas carteras ministeriales lleven a cabo recortes equivalentes al 3% de su presupuesto, para lo cual se eliminarán proyectos que o bien no son prioritarios o bien demandan grandes cantidades de recursos, y de esa forma poder centrar los esfuerzos en las necesidades habitacionales de la población. El gobierno también ha hecho ver que el Ministerio no cuenta con facultades legales para expropiar con estos fines, una interpretación que en todo caso ha sido desestimada de plano por las exautoridades.

    El anuncio ha sido duramente cuestionado desde la oposición, así como por organizaciones ligadas a los derechos humanos, que acusan evidentes motivaciones ideológicas detrás de esta decisión, haciendo ver el agravio que supone para las víctimas y desde luego para el país renunciar a la creación de un espacio de memoria en un lugar tan emblemático como Colonia Dignidad. Además, han alertado que la decisión del gobierno contraviene los acuerdos que el propio Estado suscribió con Alemania, donde desde 2017 se viene trabajando una agenda conjunta para que el enclave sea un sitio de memoria y centro de documentación, donde la expropiación ya se había incorporado como parte de lo ofertado por Chile.

    Aun cuando no se concretaron tasaciones exhaustivas para determinar el valor exacto que involucraría la expropiación de las 117 hectáreas, no cabe duda de que en todo caso involucraría sumas muy cuantiosas, y ante la ominosa estrechez de recursos fiscales parece difícil de reprochar al gobierno que en este momento busque priorizar las múltiples demandas por viviendas y reconstrucción, que son anhelos muy concretos de la población. Asimismo, tampoco cabe atribuir motivaciones ideológicas, porque el que no se lleve a cabo tamaña expropiación en modo alguno implica que la autoridad haya cerrado las puertas a explorar otras alternativas que permitan honrar la causa de los derechos humanos -como un memorial, por ejemplo-, pero a un costo fiscal que el país sí pueda sustentar. De allí que ciertamente resulte abusivo pretender instalar la creencia de que el buscar alternativas menos onerosas y priorizar los recursos públicos supone despreciar a las víctimas o ponerse en contra de causa de los derechos humanos.

    Luego de la polémica generada, el propio Presidente José Antonio Kast salió al paso y señaló que la iniciativa se puede acotar a un lugar de reflexión y de encuentro, en tanto que el ministro del Interior planteó que “nadie en el gobierno se opone a la construcción de un memorial, y que una expropiación acotada puede ser una fórmula”, planteamientos que bien se podrían haber explicitado desde un inicio como parte de un buen manejo comunicacional, que atenuara el impacto de esta decisión.

    Más sobre:ExpropiaciónRecursosEvaluaciónMemoria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua