SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Efectos de la condena al expresidente de Brasil

La sentencia contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado virtualmente cerró el caso en la esfera judicial y dio una potente señal; sin embargo, en el ámbito político ha tenido una serie de repercusiones que ahondarán la ya severa polarización.

Por 
Editorial La Tercera
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

Con la condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado y liderar una organización armada entre otros cargos, se pone fin al llamado “proceso del siglo” en Brasil, iniciado en noviembre de 2024. Si bien el exmandatario presentará un recurso de reconsideración ante el pleno del Supremo Tribunal Federal de Brasil luego de que la sentencia sea publicada, ello solo podría cambiar -de ser exitoso para la defensa- la extensión de la pena, pero no su condición de culpable de los delitos por los que fue condenado. Por ello, en el ámbito judicial el caso Bolsonaro está virtualmente cerrado, no así en el campo político, donde la sentencia tiene y seguirá teniendo una serie de repercusiones, considerando además que se trata del líder de un importante sector del país.

La justicia brasileña dio un paso importante al investigar y condenar con severidad, a la luz de las evidencias entregadas, al exmandatario y a otras siete personas. El intento de subversión del orden constitucional y la tentativa de derrocar a un gobierno elegido por la ciudadanía son acciones inaceptables para cualquier sistema democrático y la institucionalidad brasileña respondió con claridad, tomando en cuenta que se trata del primer expresidente condenado por un intento de golpe. Y si bien entre los cinco jueces que vieron la causa hubo un voto disidente, que puso en cuestión la competencia de ese máximo tribunal, por tratarse de hechos producidos después de que Bolsonaro dejara la Presidencia -lo que, según él, debería ser visto por la justicia de primera instancia antes de llegar al máximo tribunal-, el hecho es que la sentencia contó con una clara mayoría.

Pese a lo anterior, la condena al ex jefe de Estado se encuentra lejos de sellar el tema a nivel político y, probablemente, solo aumentará el clima de polarización que vive ese país, a un año de las próximas elecciones presidenciales. Bolsonaro es el principal líder de un amplio grupo de la sociedad brasileña; en las elecciones de 2022 más de 58 millones de brasileños apoyaron al entonces mandatario -solo dos millones menos que los que respaldaron al actual Presidente Lula da Silva- y antes de la sentencia los sondeos para los comicios del próximo año adelantaban un escenario similar. Una encuesta de agosto pasado, por ejemplo, daba un 45% de respaldo a Bolsonaro y un 44% a Lula. Además, otro estudio mostraba que un 48% esperaba que el expresidente fuera condenado y un 46% decía que era víctima de una persecución política.

Por ello, si bien Bolsonaro no podrá ser candidato -algo que abrirá la disputa por el liderazgo de su sector, con el actual gobernador de Sao Paulo en la delantera-, su situación estará en el centro del debate. Esto no solo porque en el plano internacional este juicio llevó a que el Presidente de Estados Unidos aplicara un arancel de 50% a Brasil -por considerar que la acusación contra Bolsonaro era parte de una “caza de brujas”-, sino también porque una eventual amnistía o indulto será uno de los temas centrales de la próxima disputa electoral. Además, sus partidarios ya han salido a cuestionar el fallo, alimentando la desconfianza en todo el aparato institucional.

Por ahora la justicia supo responder con claridad al desafío impuesto; queda por ver si el resto de la institucionalidad será capaz de manejar adecuadamente la creciente polarización que afecta al país.

Más sobre:BrasilBolsonarocondenagolpe de estado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Secretaría general de la ONU: Bachelet intensifica agenda en Nueva York en antesala de 80.a asamblea del organismo

Nuevo round de Rincón versus Vodanovic-Elizalde acrecienta antigua rivalidad de Demócratas y socialistas

Al menos 40 muertos en Gaza y cinco en Líbano tras ataques israelíes

Cómo el reconocimiento del Estado palestino marca la agenda de la Asamblea General de la ONU de este año

EE.UU. despide a Charlie Kirk en medio de llamado de Trump a perseguir a sus “enemigos políticos”

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Secretaría general de la ONU: Bachelet intensifica agenda en Nueva York en antesala de 80.a asamblea del organismo
Chile

Secretaría general de la ONU: Bachelet intensifica agenda en Nueva York en antesala de 80.a asamblea del organismo

Nuevo round de Rincón versus Vodanovic-Elizalde acrecienta antigua rivalidad de Demócratas y socialistas

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid
El Deportivo

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid

Tras quedar fuera del Mundial Sub 20: Damián Pizarro debuta en la liga francesa con un empate

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Al menos 40 muertos en Gaza y cinco en Líbano tras ataques israelíes
Mundo

Al menos 40 muertos en Gaza y cinco en Líbano tras ataques israelíes

Cómo el reconocimiento del Estado palestino marca la agenda de la Asamblea General de la ONU de este año

EE.UU. despide a Charlie Kirk en medio de llamado de Trump a perseguir a sus “enemigos políticos”

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención