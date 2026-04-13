SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    El duro balance de 40 días de guerra

    Tras el anuncio de cese el fuego, el Presidente Trump proclamó una “victoria militar con mayúscula” en Irán. Sin embargo, ninguno de los objetivos anunciados al inicio de la guerra se consiguió, y el solo hecho de que el régimen siga en pie ya es un triunfo para Teherán.

    Por 
    Editorial La Tercera

    La tregua de dos semanas alcanzada entre Estados Unidos e Irán, horas antes de que venciera el ultimátum fijado por el Presidente Donald Trump -que había amenazado con hacer “desaparecer toda una civilización”- ha demostrado transitar en estos días por una frágil cornisa que no asegura un fin definitivo al conflicto. La falta de acuerdo en las conversaciones entre Washington y Teherán en Pakistán el sábado pasado -el primer encuentro directo entre las partes desde 1979-, puso en suspenso las posibilidades de avanzar por esa vía y dejó claras las posiciones encontradas entre ambas partes. Mientras el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance aseguró que Irán “había decidido no aceptar los términos propuestos”, el representante de Teherán acusó a Washington de haber sido “incapaz de ganar la confianza de la delegación iraní”. Paralelamente, Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Irán.

    Pero más allá de la posibilidad de que esas conversaciones puedan retomarse, lo sucedido este fin de semana deja claro que el cese al fuego no solo no garantiza que el conflicto pueda reactivarse, sino que deja un escenario más incierto en la región y en el mundo. Si bien el Presidente Trump anunció una “victoria militar con mayúscula”, lo cierto es que los hechos, junto con revelar que la tregua es inestable, también dan cuenta de que los objetivos anunciados al iniciar las acciones militares contra el régimen de los ayatolas en febrero pasado, no se lograron. Si bien el líder supremo Alí Jamenei fue eliminado en las primeras horas de la guerra, la promesa de un cambio de régimen y de una neutralización completa de la capacidad militar iraní están lejos de haberse conseguido. Por más debilitado que se encuentre tras el conflicto, el régimen sigue controlando el poder en Irán.

    El Presidente Trump ha insistido que el nuevo liderazgo iraní es más dialogante; sin embargo, expertos en las dinámicas de poder al interior del régimen de los ayatolas, como Ali Vaez, director del proyecto Irán del International Crisis Group, sostienen todo lo contrario. Según Vaez, el actual liderazgo militar que controla el país no solo es más radical, sino menos averso al riesgo. Ello instala interrogantes sobre el camino que podrían tomar a futuro. El solo hecho que tras más de un mes de conflicto con la mayor potencia militar del planeta el sistema siga en pie en Irán, es un triunfo para el régimen. Además, como apuntaba la revista británica The Economist, si bien los aliados regionales de Irán fueron neutralizados por Israel, Teherán encontró en el estrecho de Ormuz una nueva llave de presión.

    Tanto para los iraníes como para Trump perseverar en el conflicto solo traería más costos que beneficios. Para los primeros, la ya debilitada economía del país debe afrontar ahora los altos costos de recuperarse tras el conflicto, mientras que para el segundo, prolongar la guerra aumentaría los riesgos de enajenar a su base de apoyo y sufrir una severa derrota en las elecciones de medio término en noviembre próximo. Pero si bien los incentivos parecen estar puestos en alcanzar un acuerdo, las señales dadas hasta ahora no solo por Teherán y Washington sino también por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, lejos de favorecer un clima de conciliación, alimentan la tensión.

    Más sobre:TreguaIránEstados UnidosTensión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz se impone en elección interna de la DC

    Keiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna, pero extensión de plazo para votar retrasa definición de primera vuelta

    Colegio de Villa Alemana suspende clases para este lunes tras amenaza de tiroteo escrita en baño

    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán

    Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz

    Este lunes inicia juicio contra cinco acusados por el homicidio de ciudadano francés en Chicureo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz se impone en elección interna de la DC
    Chile

    Lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz se impone en elección interna de la DC

    Colegio de Villa Alemana suspende clases para este lunes tras amenaza de tiroteo escrita en baño

    Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón
    Negocios

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón

    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio
    Tendencias

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio

    6 hábitos que puedes hacer de día para dormir mejor de noche

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Inauguran los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá con más de 200 deportistas del Team Chile
    El Deportivo

    Inauguran los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá con más de 200 deportistas del Team Chile

    Ecuador le pasa por arriba a la Roja Sub 17 y la obliga a buscar la clasificación al Mundial en el playoff

    Fernando Gago cuestiona el arbitraje de Cristián Galaz tras derrota de la U ante Ñublense: “Vi un pisotón”

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Keiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna, pero extensión de plazo para votar retrasa definición de primera vuelta
    Mundo

    Keiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna, pero extensión de plazo para votar retrasa definición de primera vuelta

    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones