SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Elecciones: la importancia de los debates

El ciclo de debates parlamentarios que llevó a cabo La Tercera y la UNAB en tres regiones del país contribuye a un voto más informado y al objetivo de aterrizar mejor estas instancias a la realidad local.

Por 
Editorial La Tercera
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

La alianza establecida entre La Tercera y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello para desarrollar un ciclo de debates en las regiones donde la universidad tiene presencia, ha permitido a la ciudadanía conocer más acerca de las propuestas de varios de los candidatos al Senado y a la Cámara, contribuyendo con el objetivo de que el voto sea lo más informado posible.

Fueron en total seis debates parlamentarios –los que tuvieron lugar en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío-, los que no solo contaron con la presencia del público local, sino que gracias a las plataformas de este medio muchos más pudieron acceder a estos contenidos. De esta manera, la ciudadanía pudo conocer en mayor detalle las propuestas de los candidatos en ámbitos tan diversos como la seguridad, el desempleo, combate a la corrupción o la descentralización, pero también sus puntos de vista sobre el gobierno del Presidente Boric y con cuánta cercanía o lejanía se sienten respecto de este.

La necesidad de contar con estos espacios más reflexivos, que permitan un mejor despliegue de propuestas, resulta ciertamente fundamental, pero aún más en el actual contexto, ya que pese al enorme volumen de datos y contenidos que circulan a través de las redes sociales, en ello suelen abundar los mensajes altisonantes, manipulados o meramente propagandísticos, impidiendo un voto mucho más informado. Su necesidad resulta aún más evidente cuando otras plataformas, como la franja electoral que se emite por televisión, hasta el momento parece haber renunciado a su vocación informativa para caer básicamente en el campo de los eslóganes.

El formato LT/UNAB también ha resultado valioso porque ha permitido que exista un debate que recoja inquietudes y propuestas de los propios distritos y circunscripciones, permitiendo que la realidad local tenga mayor visibilidad, no quedando encapsulada en debates más de tipo nacional, favoreciendo así un debate más aterrizado, agregando con ello valor.

Resultó interesante constatar que a pesar del ambiente altamente polarizado de nuestra política, en estos debates prevaleció en general el respeto mutuo y la voluntad de llevar a cabo diálogos en tono constructivo sin por ello renunciar a la defensa de los postulados propios, lo que naturalmente contribuyó a un buen resultado.

Un aspecto que llamó la atención es que al analizar el grueso de las intervenciones de los distintos candidatos, en general se pudo apreciar el alejamiento de propuestas altamente disruptivas o refundacionales, siendo evidente que esta vez hay un notorio interés en poder llegar con mensajes mucho más directos a los problemas que más aquejan a la ciudadanía.

Ahora será tarea de los electores decidir por cuál de las opciones electorales decantarán, para lo cual resulta valioso contar con la mayor cantidad de instancias de debate posible, porque en la medida que se cuente con un mayor volumen de información habrá un voto mucho mejor fundamentado, lo que representa una ganancia para la democracia.

Más sobre:InformaciónEleccionesDemocracia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ME-O releva que hoy es “un hombre libre” y Longueira dice que pese a veredicto de SQM “nada va a reponer el daño”

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

El Parlamento de Israel da luz verde a la anexión de la Cisjordania ocupada

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

ME-O releva que hoy es “un hombre libre” y Longueira dice que pese a veredicto de SQM “nada va a reponer el daño”
Chile

ME-O releva que hoy es “un hombre libre” y Longueira dice que pese a veredicto de SQM “nada va a reponer el daño”

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra
Negocios

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse
Tendencias

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League
El Deportivo

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Chile rompe dos récords nacionales en su estreno en el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo
Mundo

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo

El Parlamento de Israel da luz verde a la anexión de la Cisjordania ocupada

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales