SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Inconsistencias en presupuesto para Educación

Cuando las necesidades en el sistema escolar son apremiantes y es allí donde deberían concentrarse los esfuerzos fiscales, en cambio los mayores aumentos presupuestarios se destinan a la educación superior, producto de definiciones ideológicas.

Por 
Editorial La Tercera
Inconsistencias en presupuesto para Educación

Al examinar el presupuesto previsto para financiar la educación durante 2026 -contenido en el proyecto sobre Ley de Presupuestos, actualmente en tramitación en el Congreso-, los recursos experimentarán un aumento de 2,2% respecto de 2025. Es un crecimiento modesto, que va en línea con la austeridad que se busca lograr en materia fiscal, pero en cambio al observar en detalle las distintas partidas en el ámbito educacional salta a la vista que es la educación superior la que captura los mayores aumentos, en cambio los recursos destinados a la educación más temprana no crecen en la misma magnitud, y en algunos casos experimentan retrocesos.

En líneas generales, y de acuerdo con un informe de Libertad y Desarrollo, al ver el gasto por nivel educativo -excluyendo los gastos de operación- se observa que en Educación Parvularia se destinará 0,1% menos que este año; en Educación Escolar, en tanto, el incremento será de un modesto 0,4%, mientras que en el caso de la Educación Superior el alza supera el 7%, donde un componente importante son los recursos destinados a la gratuidad.

Hay un alza importante en el caso del fondo de incentivo para la gestión de los SLEP, producto de la creación de nuevos servicios y el traspaso de personal administrativo. Sin embargo, a su vez hay una importante caída en las subvenciones escolares, como también una reducción de recursos para atención, transferencias de capital y proyectos de inversión en educación parvularia. Respecto de este último nivel, es preocupante que la caída se produzca sobre todo en recursos destinados a inversión e infraestructura, dado que existe la necesidad de llevar a cabo mejoras de cara a la obtención del reconocimiento oficial.

Estas cifras ilustran el desbalance que se produce entre los recursos que se destinan a educación superior versus lo que el país gasta en los niveles inferiores. Existe un amplio consenso entre voces expertas de que es en la educación temprana donde debería existir un especial énfasis de los recursos, porque es en esos niveles donde se van desarrollando las principales habilidades cognitivas. En cambio, el mayor énfasis se ha puesto en financiar la educación superior, y en particular la gratuidad, lo que ha sido la consecuencia de definiciones ideológicas que se tomaron en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y que han sido profundizadas bajo esta administración, como se ha visto en la discusión del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.

La inconsistencia de incrementar sobre todo la gratuidad se hace todavía más patente cuando la propia comisión de gasto público ha hecho ver que una parte de este beneficio se estaría entregando a estudiantes que no les corresponde, puesto que no pertenecen a los segmentos socioeconómicos más vulnerables, ante lo cual se habría esperado una mayor fiscalización antes de seguir aumentado sin más los recursos para este fin.

Por otra parte, sigue habiendo necesidades apremiantes en el sistema educacional, como ocurre con la inasistencia grave. Esta, si bien había logrado reducirse en años previos, al cierre del primer semestre se advierte un cierto estancamiento; a su vez, resulta extraño que los fondos destinados al Plan de Reactivación Educativa también hayan experimentado recortes.

Más sobre:EducaciónPresupuestoseducación superiorEducación ParvulariaSLEP

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz

Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

Científicos creadores de molécula que recolecta agua del desierto ganaron el Premio Nobel de Química

Javiera Rodríguez (republicanos): “Tengo muy buena relación con Chile Vamos, pero las convicciones no se transan”

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

3.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor
Chile

Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

Científicos creadores de molécula que recolecta agua del desierto ganaron el Premio Nobel de Química

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior
Negocios

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

Jara propone cambios a la libre competencia para acelerar acción penal y que la CMF regule a los conglomerados financieros

IPC de septiembre se alinea con las expectativas y se afianza a la opción de que próxima baja de TPM sea en diciembre

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Las emotivas palabras de la U para despedir a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Las emotivas palabras de la U para despedir a Miguel Ángel Russo

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

Municipalidad de Las Condes solicita la suspensión del duelo entre la UC y Ñublense en el Claro Arena

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz
Mundo

Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Sondeo global revela que 2 de cada 3 personas en Chile dicen que la salud mental es su mayor problema sanitario y lidera en el mundo

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?