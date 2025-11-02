OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Editorial

Intervencionismo electoral del Mandatario

El indisimulado protagonismo del Presidente Boric en la campaña electoral finalmente lo que consigue es degradar la figura presidencial. Ello se traduce en una evidente pérdida de peso político, y es lo que en parte podría explicar por qué los reclamos en contra de su actitud han sido escasos.

Por 
Editorial La Tercera
Boric critica propuesta de Kast en inédita mención en una cadena nacional.

Fue en la cadena nacional del pasado 30 de septiembre -en el marco de la presentación ante el Congreso de la Ley de Presupuestos- cuando el Presidente Gabriel Boric aprovechó la oportunidad para criticar duramente los planteamientos de candidaturas opositoras, en particular la de José Antonio Kast. Sin mencionar nombres, señaló que era “irresponsable” proponer un recorte de US$ 6 mil millones. Desde entonces, cada tanto el Mandatario ha continuado formulando críticas -en general aludiendo a planteamientos de Kast-, abandonando así cualquier ánimo de prescindencia en esta campaña, y desoyendo el propio instructivo que al respecto lanzó la Contraloría en el mes de junio.

Desde luego esta actitud ha llamado profundamente la atención, no solo por lo inaudito que resulta el que un mandatario haya decidido entrar de lleno en la contienda electoral -algo que difícilmente encuentra parangón en gobiernos anteriores-, sino además porque sus efectos han jugado en contra del propio oficialismo. Al confrontar directamente a Kast, lo que ha conseguido es brindarle a esta candidatura más tribuna y de paso facilitarles los objetivos electorales a todos los abanderados de oposición -considerando que buena parte de esta campaña ha girado en torno a cuestionar la gestión del gobierno-, pero a la vez pareciera como si el Mandatario ya hubiese dado por perdida la opción electoral de Jeannette Jara, la abanderada oficialista, optando entonces por tomar el protagonismo, buscando posicionarse desde ya como líder de la futura oposición.

La vocera de gobierno -quien también ha caído en claras actitudes intervencionistas- ha justificado este rol opinante del Mandatario, planteando que lo que hace es “problematizar” -entre otros puntos- sobre los efectos que podría tener un recorte masivo de gasto público, y que en contextos electorales “es correcto decir que no da lo mismo quien gobierna un país”. Es evidente que un jefe de Estado tiene derecho a plantear sus visiones al país en los más diversos ámbitos, y no cabe sorprenderse que respalde a una opción electoral de sus propias filas, pero algo muy distinto es entrar a confrontar abiertamente a las candidaturas de oposición y caer de lleno en el proselitismo, usando para ello los recursos del Estado y actuando como una suerte de candidato de facto.

Aunque el Mandatario crea que tomando el protagonismo de la campaña gana en popularidad y estatura, el efecto resulta ser totalmente el contrario, porque lo único que consigue con ello es degradar la figura presidencial, al situarse en un plano donde los intereses o pulsiones personales prevalecen por sobre los deberes que impone el ejercicio del cargo, incurriendo así en actitudes abusivas o poco presentables, algo que lamentablemente ha sido recurrente durante esta administración. Son varios los casos en que el Presidente Boric ha actuado de forma impulsiva a lo largo de su mandato, sin prestar atención a las implicancias que ello tiene para su propia figura y para el gobierno que él encabeza. Como ejemplo, basta recordar lo que fue su errática y extensa conferencia de prensa para intentar aclarar cómo se enteró de la denuncia de violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve y la forma en que La Moneda enfrentó el caso, amplificando más la crisis y sembrando más dudas de las que ya había.

La degradación del cargo y la consecuente pérdida de peso político que ello ha conllevado quizás ayudan a explicar por qué a pesar de lo desatado de su intervencionismo -y ante lo que parece como una manifiesta transgresión de los instructivos de Contraloría-, aun así las voces de reclamo ante este proceder han sido relativamente escasas y en general contenidas, seguramente porque se estima que el Mandatario a estas alturas es una figura políticamente debilitada y por lo mismo sin mayor capacidad de convocatoria electoral, a lo que se suma que difícilmente las candidaturas de oposición tendrán interés en reclamar intensamente cuando el Mandatario les está haciendo el juego.

Más allá de que el intervencionismo del Presidente no mueva demasiado la aguja en esta campaña, no cabe minimizar los negativos precedentes que se están naturalizando con este tipo de prácticas, ni tampoco las implicancias de permitir que la figura presidencial se vea degradada, por lo que resulta imperativo corregir este derrotero, y el Mandatario debería ser el más consciente de ello.

Más sobre:Gabriel BoricEleccionesintervencionismocampaña electoral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

El sueño de una sombra: un relato de Irene Vallejo

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

4.
Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

5.
“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura
Chile

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

“Proyectos políticos distintos”: RN blinda a Mario Desbordes y remarca distancia con Johannes Kaiser

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?
Negocios

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?

Anclar el péndulo

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Propuestas presidenciales: la hoja de ruta de los candidato para el deporte en Chile
El Deportivo

Propuestas presidenciales: la hoja de ruta de los candidato para el deporte en Chile

A 90’ de la gloria: Coquimbo Unido aspira a ser el mejor campeón de torneos largos de este siglo

Fernando Ortiz zanja el conflicto con Esteban Pavez tras la victoria de Colo Colo ante Ñublense: “Es un jugador más”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela
Mundo

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Arrestan a dos sujetos tras apuñalar a múltiples pasajeros a bordo de un tren británico con destino a Huntingdon

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”