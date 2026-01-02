SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    ¿Las “dos almas” del PS?

    Resulta evidente el contraste entre las bases del partido, que han rechazado la estrategia de movilizaciones anunciada por el PC en el futuro gobierno de Kast, versus su directiva, que no lo ve problemático. Es clave despejar si en tal sentido hay “dos almas” en el PS, y por cuál decantarán.

    Por 
    Editorial La Tercera
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En el mundo de la izquierda ha comenzado un intenso debate sobre qué tipo de oposición pretende ser una vez que se instale el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Una de las fuerzas que ya ha tomado postura es el Partido Comunista (PC), en cuyo último pleno el comité central ha enviado señales que resultan particularmente inquietantes, porque anticipan que el partido pretende desde el primer momento impulsar la movilización en contra de Kast, lo que ha generado reacciones de rechazo desde luego en la oposición, pero también en voces del propio Socialismo Democrático y de la DC, que claramente han buscado tomar distancia de tales planteamientos.

    El comité central planteó que será “relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”. Sin embargo, es claro que el objetivo que subyace a la estrategia del PC va mucho más allá de movilizarse en fechas determinadas. Así, el comité central planteó que “el principal desafío político del Partido Comunista de Chile en el momento histórico actual es impedir que la tendencia de derechización y autoritarismo que hoy se expresa electoralmente se proyecte en el tiempo”, lo que implica “crear en el corto plazo —en el horizonte inmediato de los próximos cuatro años— todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses”.

    La dirigencia comunista ha buscado bajar el tenor de lo anunciado por el comité central, señalando que las fechas antes señaladas son típicamente de movilizaciones, y el jueves, en su tradicional “fiesta de los abrazos”, el timonel del PC expresó que el partido pretende llevar a cabo una oposición “constructiva y propositiva”. Sin embargo, es el documento del comité central el que refleja lo que verdaderamente subyace en el PC, donde no quedan dudas acerca de cómo el partido entiende su futuro rol opositor, pues inequívocamente revelan el ánimo de promover un clima de crispación permanente. Con ello ha quedado demostrado que el PC, pese a los intentos de algunos sectores en su interior que buscan proyectar un partido con visiones más renovadas, en su esencia sigue siendo fiel a sí mismo y no pretende renunciar a intentos potencialmente desestabilizadores si con ello se logra el objetivo de impedir una proyección de las fuerzas de derecha.

    Precisamente este es el momento para que los partidos de izquierda vayan buscando su propio perfilamiento, y sean capaces de trazar fronteras claras entre lo que son legítimas expresiones de la protesta social -que por definición deben ser pacíficas-, de aquellos intentos por seguir alimentando climas de inestabilidad y violencia, deslegitimando de antemano a gobiernos que han llegado al poder en virtud de procesos democráticos inobjetables. La violencia desatada a partir del llamado estallido social y el enorme daño que ello trajo al país -y el duro castigo que los electores acaban de propinar a los sectores que se identificaron con esa forma de actuar- deberían resultar suficientemente aleccionadora sobre dejar atrás visiones y planteamientos que pongan en riesgo nuestra democracia.

    Por eso han sorprendido tanto las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien por estos días defendió el llamado a las movilizaciones que hizo el PC. A su juicio, este responde “a una política que es común en el PC, que es parte de su forma de actuar, que es la movilización. Son fechas que son emblemáticas”, añadiendo que “en el llamado en sí (...) en ninguna parte hablan de intento de desestabilizar, simplemente de movilización”. En ello ha encontrado un punto de acuerdo con directivos del Frente Amplio -a pesar de que meses antes la propia Vodanovic acusaba de ambigüedad al FA por su doble discurso frente a la violencia-, quienes también reivindican la movilización para fechas emblemáticas, y que ello en ningún caso busca desestabilizar gobiernos.

    Los dichos de Vodanovic contrastan con lo que han expresado parlamentarios de su propio partido, como por ejemplo el jefe de bancada de los senadores PS, Juan Luis Castro, quien con meridiana claridad planteó que “la declaración del PC toma la movilización social como un método, como una estrategia de lucha de la oposición (...) Anticiparse a dos meses de que asuma un nuevo gobierno y ya instalar esto como una forma de acción política es improcedente. Allá ellos. Por algo quienes también somos de izquierda, pero no comunistas, no vamos a comulgar con ese tipo de estrategia”. En sectores del PPD también se han escuchado posturas que van en la misma dirección.

    Parece haber una evidente distancia en la forma como la generalidad de la militancia del PS ha evaluado el llamado del PC versus la valoración que de ello hace la directiva, abriendo la interrogante de si dentro del partido podría haber “dos almas” frente a cómo ponderar los intentos indisimulados de uno de sus socios de coalición por promover una desestabilización en el país y qué tipo de oposición se pretende ejercer bajo la futura administración. Despejar esta incógnita resulta de la máxima relevancia, pues tratándose de uno de los partidos eje de la política chilena es fundamental aclarar si tal fraccionamiento es efectivo y en ese caso sincerar cuál de las dos “almas” será la que terminará prevaleciendo, porque eso es lo que en definitiva va a definir al PS en el período que sigue.

    A lo largo de la administración del Presidente Boric ha sido una constante la tensión entre las llamadas “dos almas”, donde por un lado el PC-FA y el Socialismo Democrático tuvieron dificultades para armonizar posturas comunes en una serie de ámbitos sensibles para la población. Todo indica que en su futuro rol opositor las “dos almas” seguirán presentes, y por lo mismo resulta relevante que desde ya no se den señales de ambigüedad o confusiones sobre los principios que se buscarán cautelar.

    Más sobre:IzquierdaPCMovilizacionesRol opositor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir