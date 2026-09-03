SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Polémicos dichos del embajador de Chile en Israel

    Parecen hacerse realidad las prevenciones de que dado su alto compromiso con la causa judía, le resultaría difícil separar su rol de embajador respecto de sus convicciones personales.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Santiago 9 de Mayo de 2023 Entrevista al abogado Gabriel Zaliasnik Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, fue llamado al orden por la Cancillería, a propósito de sus declaraciones vertidas en el programa “Defending Israel”, las que motivaron un duro cuestionamiento de la comunidad palestina, así como de sectores de oposición, que solicitaron su dimisión. Entre otras afirmaciones, el embajador señaló que la comunidad palestina en Chile es “pequeña, de 20 mil a 25 mil personas en este momento, en condiciones muy difíciles” y que “juega con el número porque eso es política”. Asimismo, deslizó algunas críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric, y a título personal aventuró que las votaciones de Chile en la ONU en relación con el conflicto en el Medio Oriente podrían ir adoptando aproximaciones más “razonables”. Representantes de la embajada de Palestina también señalaron que “resulta especialmente preocupante la indiferencia del embajador ante el mapa exhibido durante la entrevista, que representaba la totalidad del Territorio Palestino Ocupado —Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza— como parte de Israel”.

    Si bien Zaliasnik lamentó haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la comunidad palestina y que nunca fue su intención ofender, planteando además que en su entrevista buscó ceñirse a la línea que oficialmente ha sostenido Chile, resulta evidente que su rol como embajador ha quedado en entredicho, por de pronto al no ser capaz de anticipar las implicancias que tendría para la Cancillería y para el propio rol que él desempeña como representante del país ante Tel Aviv entrar a opinar en ámbitos especialmente sensibles para la comunidad palestina, aun si ello se dio en el marco de una conversación que pretendía ilustrar sobre todo a la audiencia estadounidense sobre la visión de la comunidad judía en Chile.

    Además de esta falta de prudencia, hay un asunto que es más de fondo, pues parecieran estar haciéndose realidad las prevenciones que algunos hicieron ver cuando se anunció la designación de Zaliasnik como embajador en Israel. Esto porque al ser él alguien muy comprometido con la causa judía -ello lo plasmó con frecuencia en las columnas que publicó en este medio; asimismo, ofició como presidente de la Comunidad Judía, y en un ranking internacional fue destacado entre los 40 principales defensores y líderes proisraelíes de América Latina- era previsible que le resultaría difícil poder separar su rol de embajador de lo que son sus legítimas convicciones, lo que nuevamente lleva a preguntarse si la Cancillería ponderó adecuadamente este factor.

    El caso de Zaliasnik también ha reabierto la vieja controversia sobre la pertinencia de la designación de embajadores políticos o ajenos al servicio exterior, donde distintas voces han vuelto a reivindicar la importancia de que se privilegien embajadores de carrera. Desde luego, no cabe hacer generalizaciones, porque la mayoría de los embajadores políticos hasta aquí ha desempeñado correctamente su labor, sin exabruptos. Este tipo de designaciones pueden ser útiles en algunos casos en que el Presidente de la República requiera contar con personas de su estricta confianza, pero de lo que no cabe duda es que el jefe de Estado debería procurar que aquellas destinaciones más complejas -Israel es uno de esos casos- queden en manos de embajadores de carrera y con comprobada experiencia.

    Más sobre:DeclaracionesPrudenciaDesignación de embajadoresEmbajador Zaliasnik

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    La otra lista de espera: odontología acumula más de 537 mil atenciones con retraso

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral

    El opaco encuentro opositor que intentó contrastar el foro de Kast

    Lo más leído

    1.
    Inverosímil nivel de excelencia en sector público

    Inverosímil nivel de excelencia en sector público

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo
    Chile

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”
    Negocios

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”
    Mundo

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”

    Milei anuncia ofensiva por Malvinas ante supuesto inicio de explotación petrolera y acelera base naval en Tierra del Fuego

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa