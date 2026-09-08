SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Prórroga a ley de protección de datos personales

    Sienta un grave precedente que producto de la falta de previsión y empeño esta ley no haya estado implementada en los plazos establecidos, lo que merma la credibilidad y eficacia de nuestras instituciones.

    Por 
    Editorial La Tercera

    En diciembre de 2024, y siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se publicó la ley 21.719 referida a la protección y tratamiento de los datos personales, con el objeto de introducir cambios a la ley 19.628 sobre protección a la vida privada, ante los desafíos que planteaba el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información. El cuerpo legal, dada la complejidad de su implementación, estableció un plazo de dos años -hasta el 1 de diciembre de 2026- para que entrara en plena vigencia. Con ello se buscaba dar el tiempo suficiente para que todos los actores públicos y privados hicieran las adecuaciones necesarias a su operación; asimismo, se estimó pertinente para que la introducción de una Agencia de Protección de Datos y el nombramiento de su Consejo Directivo estuviesen implementados y con sus integrantes designados.

    Sin embargo, y luego de que no se lograra la confirmación del Senado respecto de los miembros del Consejo, se comenzó a anticipar en distintos círculos lo que finalmente terminó materializándose la semana pasada: el ingreso de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo mediante el cual introduce modificaciones con el objeto de fortalecer la nueva institucionalidad, permitir una correcta implementación de esta y otorgar a los responsables de datos un período razonable para adecuar sus procesos a las nuevas exigencias legales. Con ello se busca prorrogar el inicio de vigencia plena por un año, se amplía el número de consejeros de tres a cinco y se modifican los plazos de las nominaciones, entre otros aspectos.

    Sin perjuicio de la necesidad de velar por un mejor marco normativo, resulta desconcertante que una ley que demoró siete años en su tramitación legislativa justamente para dotar al país de una institucionalidad moderna que permitiera entre otros aspectos una adecuada garantía de derechos fundamentales, aún no pueda aplicarse. La complejidad de la materia en cuestión era conocida, por ello se estableció un plazo de dos años para su implementación. Ya se había anticipado que el hecho de no contar a tiempo con el Consejo Directivo de la Agencia sería un obstáculo, para lo cual se había introducido una modificación a fin de anticipar el proceso de nombramiento, fijando un plazo de seis meses antes de la vigencia de la ley para la designación de los primeros consejeros. Es lamentable que sobre todo el gobierno anterior así como el Congreso no hayan previsto y actuado con mayor empeño para asegurar que esta ley estuviera implementada en el plazo establecido, lo que constituye una grave falla que merma la credibilidad y eficacia de nuestras instituciones. Era evidente que al no estar en marcha aspectos clave para que esta ley rigiera no cabía otra opción que la postergación, pero ello no puede hacer perder de vista el precedente que ello conlleva.

    En esta prórroga será indispensable asegurarse de que se hagan todas las correcciones que se requieran -el desarrollo de la economía digital debe ir de la mano de una institucionalidad que anticipe los escenarios y permita fiscalizar la adecuada observancia por parte de entidades públicas y privadas-, y en ningún caso puede utilizarse como pretexto para volver a relajar los tiempos de implementación.

    Más sobre:PostergaciónVigenciaProtección de datos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Senado aprueba proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para ingreso y permanencia

    Gobierno opta por retirar a Chile de negociaciones sobre cooperación tributaria entre países de la ONU

    Quiroz mantiene su objetivo de tasa de desempleo tras distancia de Rau: “En Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Senado aprueba proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para ingreso y permanencia
    Chile

    Senado aprueba proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para ingreso y permanencia

    Gobierno opta por retirar a Chile de negociaciones sobre cooperación tributaria entre países de la ONU

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Quiroz mantiene su objetivo de tasa de desempleo tras distancia de Rau: “En Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”
    Negocios

    Quiroz mantiene su objetivo de tasa de desempleo tras distancia de Rau: “En Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”

    Las proyecciones del Banco Central para el mercado del cobre: déficit estructural para 2029 tras alza de demanda y mejor precio

    Enap informa que las bencinas vuelven a subir

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League
    El Deportivo

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    A semanas del debut de los Cóndores: alta demanda por los abonos del World Rugby U20 Challenger de Santiago

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel
    Cultura y entretención

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron
    Mundo

    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron

    Renuncia de investigador de Anthropic por temor a que la IA esté “fuera de control” aumenta presión por límites a la industria

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio