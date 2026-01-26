SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Educación superior y datos personales: el desafío pendiente en las aulas chilenas

    Por 
    Por Juan Pablo Arias*
    Juan Pablo Arias, gerente de Ingeniería de Fortinet Chile.

    Las instituciones de educación superior chilenas manejan grandes volúmenes de datos personales: información académica, financiera, de salud, registros biométricos, evaluaciones y antecedentes socioeconómicos de millones de estudiantes. Sin embargo, en un contexto marcado por desafíos como las matrículas, la deserción estudiantil, la empleabilidad, la evolución de los programas académicos y el rol del docente, la protección de datos personales no figura entre las prioridades estratégicas. La entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos Personales obliga a reordenar estas prioridades y a incorporar el cumplimiento regulatorio como parte de la gestión institucional.

    ¿Están preparadas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica? Si bien existen avances en políticas y controles básicos, aún predominan brechas relevantes. La disrupción de la inteligencia artificial ha profundizado el problema: docentes, administrativos y estudiantes utilizan herramientas de IA generativa para mejorar productividad.

    Los desafíos son múltiples. Primero, el cambio cultural desde el más alto nivel: la protección de datos se debe gestionar y es relevante no solamente para cumplir con la ley, sino que también para respaldar la confianza institucional. Segundo, la gobernanza de la información: saber qué datos se tienen, dónde están, quién los usa y con qué finalidad. Tercero, la adaptación normativa, que exige inversiones, adecuación de procesos y capacitación. La nueva ley no solo impone obligaciones, también entrega herramientas, como distintas bases de licitud para el tratamiento de datos, permitiendo un uso legítimo y transparente más allá del consentimiento genérico.

    La experiencia europea bajo el GDPR (Ley General de Protección de Datos de Europa) es muy ilustrativa. Las instituciones que abordaron el cumplimiento de forma superficial enfrentaron sanciones, incidentes de ciberseguridad y pérdida reputacional. En cambio, aquellas que integraron la protección de datos a su estrategia lograron mayor resiliencia y confianza de sus comunidades.

    En Chile, la fiscalización dejará de ser teórica. La ley crea una nueva institucionalidad especializada con facultades reales de supervisión y sanción. La tendencia internacional muestra que, una vez operativas, estas agencias actúan con creciente rigor, impulsadas también por un mayor nivel de conciencia ciudadana. Por otra parte, los estudiantes y sus familias no son actores pasivos. Deben informarse, preguntar qué datos se recopilan, con qué finalidad, por cuánto tiempo y cómo se protegen. Conocer y ejercer sus derechos será clave en este nuevo escenario.

    La adopción de inteligencia artificial en la educación es inevitable y necesaria. Pero sin reglas claras, gobernanza y seguridad, la IA puede transformarse en una fuente silenciosa de riesgos legales y reputacionales. La protección de datos es el cimiento sobre el cual la educación superior podrá innovar con IA sin comprometer la confianza de sus estudiantes.

    *Juan Pablo Arias, gerente de ingeniería de Fortinet Chile.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónEducaLTLey de Datos PersonalesFortinet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Fiscalía pide prisión preventiva para la exjueza Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI
    Chile

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso
    Negocios

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    Millonaria multa de Superintendencia de Medio Ambiente contra inmobiliaria dueña del Parque Cousiño Macul de Peñalolén

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?
    Tendencias

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva
    Cultura y entretención

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Hamnet, Maggie O’Farrell y la historia de una novela llevada al cine

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump
    Mundo

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Rusia retira equipo militar y logístico del noreste de Siria

    Trump envía al “zar de las fronteras” a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur