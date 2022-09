Antes y después, pero no durante: Qatar accede a la venta de cerveza con alcohol en los partidos del Mundial

Qatar permitirá a los hinchas con entradas la compra de cerveza con alcohol en los partidos de la Copa del Mundo tres horas antes del inicio del encuentro y una hora después del pitazo final, pero no durante el juego, según comunicó la agencia Reuters. Budweiser, uno de los principales patrocinadores del Mundial, con derechos exclusivos para comercializar cerveza en el torneo, servirá este producto dentro del perímetro que rodea cada estadio, pero no en las tribunas ni en la explanada del recinto.

La Copa del Mundo de este año es la primera que se celebra en un país musulmán con estrictos controles sobre el alcohol, lo que presenta desafíos particulares para los organizadores de un evento patrocinado por una empresa multinacional de cervezas (AB InBev). “Estará disponible cuando se abran las puertas, que es tres horas antes del inicio. Quien quiera tomar podrá hacerlo. Y también cuando salgan del estadio durante una hora después del pitido final”, declaró una fuente mencionada por Reuters.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con la FIFA, que está gestionando la relación con las autoridades de Qatar, para garantizar que nuestras activaciones para el torneo se ejecuten con respeto y en cumplimiento de las normas y reglamentos locales”, dijo un vocero de la cervecera Budweiser AB InBev.

Una de las interrogantes que han girado alrededor del Mundial en Qatar será el papel del alcohol durante el desarrollo de la competición. Si bien no es un estadio “seco” como Arabia Saudita, consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos es ilegal en la nación organizadora. Los visitantes no pueden llevar alcohol a Qatar, ni siquiera desde el aeropuerto libre de impuestos y no pueden comprarlo en la única licorería del país, ubicada en las afueras de Doha. Solo los residentes extranjeros con permisos pueden comprar allí para el consumo doméstico.

La compañía Budweiser tendrá a disposición su producto cero alcohol en los vestíbulos de los estadios y puestos durante los partidos y en otros sitios de fanáticos. “Siempre respetamos las costumbres y la cultura locales en los mercados en los que operamos u organizamos eventos”, dijo la empresa AB InBev a Reuters.

El Mundial 2022 comenzará el domingo 20 de noviembre, siendo el partido inaugural el cruce entre Qatar y Ecuador.