Arturo Vidal y Eduardo Vargas reaccionan a la trágica jornada en Avellaneda entre Independiente y la U

Arturo Vidal alzó la voz tras los trágicos hechos ocurridos en el cotejo entre Independiente y Universidad de Chile, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Rey lamentó lo sucedido en el Libertadores de América: “El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa”, indicó el volante en sus redes sociales.

El volante acompañó la publicación con una imagen del escudo de la U en blanco y negro, en referencia a las trágicas imágenes que se vivieron durante y posterior a la cancelación del encuentro.

Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así 🙏🏻🙏🏻😔

Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/GyPjYHKUr9 — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 21, 2025

Vargas también saca la voz

Eduardo Vargas también se refirió a los graves incidentes: “Nadie debería perder la vida por ir a ver un equipo. Una tristeza enorme por lo que sucedió. ¡Fuerza a todas las familias de los heridos!“, indicó Turboman.

“Están acabando con el fútbol por un par que se creen malos por andar en grupos”, añadió el ariete de Audax Italiano.