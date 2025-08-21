Arturo Vidal y Eduardo Vargas reaccionan a la trágica jornada en Avellaneda entre Independiente y la U
Ambos futbolistas nacionales se expresaron tras los graves incidentes ocurridos en el partido entre el Rojo y Universidad de Chile.
Arturo Vidal alzó la voz tras los trágicos hechos ocurridos en el cotejo entre Independiente y Universidad de Chile, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El Rey lamentó lo sucedido en el Libertadores de América: “El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa”, indicó el volante en sus redes sociales.
El volante acompañó la publicación con una imagen del escudo de la U en blanco y negro, en referencia a las trágicas imágenes que se vivieron durante y posterior a la cancelación del encuentro.
Vargas también saca la voz
Eduardo Vargas también se refirió a los graves incidentes: “Nadie debería perder la vida por ir a ver un equipo. Una tristeza enorme por lo que sucedió. ¡Fuerza a todas las familias de los heridos!“, indicó Turboman.
“Están acabando con el fútbol por un par que se creen malos por andar en grupos”, añadió el ariete de Audax Italiano.
