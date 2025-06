“Cada uno tiene que hacer su trabajo”: Aníbal Mosa aborda el mediático quiebre con Jorge Almirón

Colo Colo vivió una jornada feliz en el Estadio Momumental. Goleó 4-0 a Cobresal y se metió en la parte alta de la tabla de posiciones, con dos partidos por jugar. La victoria hizo que tanto Jorge Almirón como Aníbal Mosa volvieran a hablar con los medios.

En el caso del entrenador, su respuesta sobre el quiebre con el presidente de Blanco y Negro fue bastante evasiva. “Lo más importante hoy es el triunfo, el buen juego del equipo y bueno, la suma de partidos donde vamos ganando y no perdemos entonces siempre me quedo con eso,con las cosas positivas los jugadores que es bárbaro, nos llevamos muy bien”, aseveró.

“Somos gente de fútbol, no hay muchas explicaciones que dar a veces, no siempre se gana. ¿Por qué no puedo perder? ¿Por qué no puedo perder yo como entrenador ser goleado? Todo nos dolió muchísimo, fue un golpe muy duro para todos pero el fútbol es así, hay que levantarse, ponerse de pie y seguir, si no sería cualquier entrenador, cualquiera sería jugador, cualquiera sería directivo. Es para gente preparada, todavía falta muchísimo por hacer pero estamos de pie y el equipo lo va demostrando. Yo me pongo muy contento por los jugadores, por todos los que venimos al día a día la verdad", cerró.

La respuesta de Mosa

Cuando se retiraba del estadio, Aníbal Mosa fue interceptado por los periodistas, quienes no dudaron en consultarle por la relación con el entrenador, luego de que el representante del DT, Pablo del Río, señala que esta estaba “totalmente quebrada”.

“Cada uno está haciendo su trabajo muchachos, eso es lo importante, cada uno tiene que hacer su trabajo. Lo importante es quedarse con el triunfo hoy, muchachos, eso es lo que le interesa a los colocolinos“, sostuvo, junto con manifestarse “muy contento” por la contundente victoria.