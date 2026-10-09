Campeón y doble MVP de la NBA sorprende y se convierte en nuevo inversor del Atlético de Madrid

De la NBA a LaLiga. Shai Gilgeous-Alexander incursionará en el fútbol. La estrella de la mayor liga de baloncesto del mundo y ganador de dos trofeos al mejor jugador de la temporada (MVP), se convirtió en el nuevo accionista del Atlético de Madrid.

“Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, afirmó el canadiense.

El propio cuadro colchonero anunció el acuerdo que involucra al escolta de 28 años, jugador franquicia de los Oklahoma City Thunder, equipo con el que se coronó en 2025.

“Shai Gilgeous-Alexander se ha unido al club como accionista. El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo”, afirmó el club tanto en un comunicado oficial como en sus redes sociales.

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️🤍



🎙️ "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y… pic.twitter.com/Ey8GlXoNLj — Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2026

La trayectoria de Gilgeous-Alexander

Nacido en Toronto, en 1998, y criado en Hamilton, Ontario, Gilgeous-Alexander se ha consagrado como una de las grandes estrellas de la NBA. Desarrolló su carrera en Canadá antes de pasar a la Universidad de Kentucky.

En el comunicado, el Atlético de Madrid destacó el rendimietno del canadiense: “Gilgeous-Alexander ha logrado ser el jugador más valioso de forma consecutiva (MVP) de la NBA, campeón de la liga en 2025 y MVP de las Finales de 2025. Durante la temporada 2025/26 promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto”, detalló.

“También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan. Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada”, añadió.

Finalmente, valoraron la inversión del basquetbolista: “Más allá de las estadísticas, su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la evolución constante encajan con los valores de intensidad, orgullo y ambición del Atlético de Madrid. Su inversión refleja un interés genuino en la visión a largo plazo de nuestro club y en su crecimiento internacional”, cierra el texto.