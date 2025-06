Capitán de Urawa Red Diamonds saca la voz y explica por qué no saludó al plantel de River Plate en el Mundial de Clubes

El futbolista noruego Marius Høibråten alcanzó una notoriedad mundial que jamás hubiera imaginado. El capitán del Urawa Red Diamonds, de Japón, enfrentó con su club a River Plate en el Mundial de Clubes, en un duelo en el que cayeron por 3-1. Sin embargo, su comportamiento previo al duelo llamó la atención de todos. El defensor pasó de largo y no saludó a los futbolistas del elenco Millonario en la ceremonia antes del inicio del compromiso.

Jugadores como Pezzella y Montiel lo miraron raro. Incluso, su acción no fue seguida por sus compañeros de escuadra, quienes sí estrecharon la mano a sus colegas argentinos.

Marius Høibråten, capitán del Urawa, es TENDENCIA en redes sociales tras el partido vs. River. ¿Por qué? ¡NO SALUDÓ a los jugadores del Millonario! 😱



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2025

Lo sucedido se viralizó y desató la furia de los hinchas de River, quienes llenaron las redes sociales de Høibråten con fotos del escudo del equipo argentino e insultos.

Ofreció disculpas

Ante el revuelo, este miércoles el jugador de 30 años, que en 2023 llegó al elenco japonés, utilizó sus redes sociales para entregar sus excusas de lo ocurrido: “Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo, por eso es que caminé sin hacer el apretón de manos”, comenzó escribiendo.

Además, aclaró que ayer mismo se disculpó con los futbolistas de River: “Parece que no me importaran ustedes ni los jugadores, pero nunca fue mi intención. Ya me disculpé con los jugadores después del encuentro y ahora me disculpo con vosotros (los hinchas). ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos partidos”.

Piensan en Inter

Una vez superado este incidente, Marius Høibråten y Urawa Red Diamonds ya piensan en su próximo desafío en el Mundial de Clubes, que será nada menos que contra Inter de Milán, subcampeón de la última edición de la Champions League. El encuentro está pactado para este sábado 21 de junio a las 15.00 horas de Chile.

Luego, en el tercer duelo, cerrarán su participación en el Grupo E del torneo al enfrentar a Monterrey, el miércoles 25 de junio a las 21.00 horas de nuestro país.