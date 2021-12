Chaleco López: “Estamos muy optimistas de hacer una buena carrera”

Si bien Francisco Chaleco López (Copec-Red Bull-Maxus-Can Am-BCI Seguros) no compitió esta temporada en pruebas de rally cross country, el piloto no ha parado en todo el año viviendo cada día intensamente preparando el Dakar 2022 y tomando parte en el Copec RallyMobil 2021. Así llegó a Arabia Saudita a vivir desde el lunes jornadas intensas en la puesta a punto del Can-Am del equipo South Racing hoy como piloto oficial de la marca canadiense, y pasando por las revisiones técnicas, administrativas y médicas. Chaleco no para.

Ahora su mente está fija en el sábado 1 de enero cuando salga a recorrer los 19,510 kilómetros de especiales del Prólogo, pero con un total de 834 kilómetros, donde buscará un lugar en la grilla y aplicando la estrategia que le permita una partida cómoda para el domingo 2 (Etapa 1B).

“Ya estamos listos con todos los certificados al día. Han sido jornadas duras pero buenas porque pasamos todas las barreras que se exigen para este tipo de competencia y por la pandemia. El auto ya está en el parque cerrado, listo para cubrir los más de 800 kilómetros y el tramo corto que nos dará un lugar en la grilla. Estamos muy optimistas con Juan Pablo (Latrach) de hacer una buena carrera”, comentó Chaleco a su equipo de prensa. El oriundo de Teno es, desde el nuevo año 2022, piloto oficial de Can-Am.

El hecho de ser uno de los elegidos por la marca a nivel mundial, el maulino podrá contar con asistencia directa de la fábrica, un “mochilero” que podrá ayudarlo en caso de problemas en la ruta y la seguridad que implica su nuevo status.

El chileno deberá lidiar en ruta con sus nuevos compañeros en la categoría Side by Side T3, que son autos con mayor preparación, más anchos y suspensión reforzada. Ellos son el estadounidense Austin Jones, el polaco Aron Domzala, el español Gerard Farres y la pilota australiana Molly Taylor. A ellos se suman los chilenos Luis Eguiguren-Matías Vicuña y Lucas del Río-Américo Aliaga.

La carrera se desarrollará entre el 1 y 14 de enero con la participación de 44 máquinas SSV T3 y 61 SSV T4, además de las Motos (149), Quads (21), Autos (97), Camiones (58), Autos Clásicos (128) y Camiones Clásicos (20). Total, 578 vehículos.

El Prólogo de este sábado será de un total de 834 kms, de los cuales 19,51 serán de especiales, con pisos de arena, dunas y tierra, bajo una temperatura promedio de 20°.