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    Champions League: Sporting de Portugal hace el milagro y da vuelta la serie para derribar al matagigantes Bodo/Glimt

    Los lusos habían perdido 3-0 en la ida jugada en Noruega. Sin embargo, los lusitanos dominaron de principio a fin a los nórdicos, ganaron por el mismo marcador en los 90 minutos y en el alargue marcaron el 5-0 que los metió en cuartos de final.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Sporting ganó 5-0 a Bodo/Glimt y avanzó a los cuartos de la Champions. FOTO: UEFA.

    El fútbol tiene múltiples historias de amor propio, de equipos que se sobrepusieron a condiciones adversas para pasar a la historia. Sporting de Portugal protagonizó el último capítulo. Después de caer 3-0 en la ida ante el Bodo/Glimt en Noruega, los lusos vencieron 5-0 en la vuelta con dos goles en el tiempo agregado, para así avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

    Los portugueses estaban contra las cuerdas y, sobre todo, tenían al tiempo como su principal enemigo. Bajo esa premisa salieron a la cancha del José Alvalade para dar vuelta una llave que se convertía casi en una quimera.

    Y así quedó reflejado en el inicio del duelo. Los dirigidos de Rui Borges se instalaron bien adelante en el campo de los nórdicos, ahogaron la salida con una presión constante y asfixiaron a un rival poco acostumbrado a sufrir esa intensidad.

    Antes de los cinco, el exjugador de Barcelona Francisco Trincao ya había llegado con profundidad, al menos un par de veces. La segunda, un cabezazo que se fue por muy poco.

    Los lisboetas conseguían ventaja numérica en el contragolpe y su volumen de juego desesperaba al elenco que todavía tenía una importante ventaja lograda en la ida. Así, todavía no se jugaba el cuarto de hora cuando los locales ya se habían prodigado al menos cuatro ocasiones claras.

    Pero era un planteamiento arriesgado. Con el equipo verdiblanco volcado sobre el arco visitante, la disposición dejaba un espacio enorme a la réplica de los amarillos. A los 16’, el contraataque protagonizado por Jens Hauge y Kasper Hogh terminó en un horrible de este último jugador, en inmejorable posición de remate.

    Poco a poco, Sporting fue perdiendo profundidad en el despliegue, todo mientras el reloj corría inclemente. Pero los lusitanos encontraron la forma de abrir la cuenta en una pelota detenida. El tiro de esquina desde la derecha del ataque encontró la cabeza de Gonçalo Inácio para el 1-0.

    Se durmió el cuadro luso poco antes del descanso y Bodo/Glimt estuvo muy cerca de alcanzar el empate. El impacto de cabeza del central Odin Bjortuft dio en el travesaño y el rebote dio otra vez en el palo.

    Gran remontada

    En el comienzo del tiempo complementario, los escandinavos lograron equiparar el partido, al menos en el trámite. Pese a ello, la rapidez de la ofensiva de los anfitriones era una urgencia constante para su adversario.

    Antes de la hora de juego, la irrupción del mediocampista danés Morten Hjulmand estuvo próximo a anotar, en un par de aproximaciones. A los 61’, una nueva presión alta de los portugueses dejó solo a Luis Suárez. El colombiano no remató y habilitó de forma inteligente a Pedro Gonçalves, quien marcó el 2-0 con el arco a su disposición.

    Pero faltaba un paso más para hacer el milagro y los locales lo sabían. Cuando quedaba menos de un cuarto de hora, el remate de Iván Fresneda dio en la mano de Fredrik Bjorkan. En principio, el árbitro Sandro Shärer no advirtió el penal, pero reconsideró la decisión tras revisar las imágenes del VAR. Suárez no falló en la ejecución y Sporting de Portugal se puso 3-0, a los 78’, resultado que obligaba a un suplementario.

    Los últimos minutos del reglamentario fueron un horror para los noruegos, casi rendidos. Los palos y la gran actuación del portero israelí-ruso Nikita Haikin evitaron un desastre mayor para la visita.

    Impulso que no hizo más que confirmar la hegemonía en el alargue. El reloj no llegaba a los 2 minutos del primer tiempo y el uruguayo Maximiliano Araújo ya había solucionado el problema con potente disparo para el 4-0.

    Con la clasificación en el bolsillo, el anfitrión inconscientemente fue cediendo la iniciativa al golpeado equipo noruego. Sin embargo, pese a tener un poco más la pelota, los escandinavos no lograron la eficiencia necesaria para derribar a los lusitanos. Cuando el duelo se extinguía, Rafael Nel puso el 5-0 definitivo para hacer historia en el torneo europeo.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueSporting de PortugalBodo/Glimt

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