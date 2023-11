Chile se ilusiona con un oro en el tenis en silla de ruedas: suma otros dos finalistas en Santiago 2023

En un día de definiciones, Chile fue protagonista en el tenis en silla de ruedas de Santiago 2023. En total hubo dos atletas nacionales que consiguieron boletos a sus respectivas finales, mientras que el binomio compuesto por Macarena Cabrillana y Sofía Fuentes perdió en el duelo por el tercer puesto del dobles femenino.

Fue una jornada que comenzó temprano para los representantes locales, ya que los dos primeros turnos de la cancha central tuvieron acción nacional. El que inauguró el recinto durante el jueves fue Francisco Cayulef, quien como preparación para estos Juegos Parapanamericanos disputó grandes torneos internacionales como el Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

El proyecto ha funcionado a la perfección, al punto de que el chileno ya tiene asegurada su presencia en final de la categoría singles quad mixto. Cayulef venció de manera ajustada al brasileño Leandro Pena por 3-6, 6-2 y 6-3. Este viernes a las 11.00 disputará el oro ante el canadiense Robert Shaw.

“Sigo emocionado, son muchas sensaciones lindas. Ya hice parte de la pega, pero aún no he ganado nada, así que mañana a darlo todo. Sin duda que ha sido uno de los triunfos más bonitos y emotivos que he tenido por todo lo que significa, donde estamos y la tribuna que ha tenido este evento. Después me di un abrazo con mi hijo mayor y hasta él se emocionó”, explicó el representante del Team ParaChile en zona mixta.

Destino similar al que tuvo Alexander Cataldo, quien inmediatamente después de Cayulef también consiguió instalarse en la final de la categoría individual masculina. Para concretar aquello venció por 7-5 y 6-1 al estadounidense Casey Ratzlaff en una hora y 18 minutos de partido.

Su rival en el duelo por el oro será el amplio favorito del torneo: Gustavo Fernández. El argentino viene ganando la competencia de manera consecutiva desde Guadalajara 2011, transformándose en una leyenda del para tenis sudamericano. En el circuito profesional ha conquistado ocho Grand Slam. Cinco en individuales y tres en dobles. La final será el sábado 25 de noviembre a las 11.00

Quienes lamentablemente se quedaron sin medalla fueron Macarena Cabrillana y Sofía Fuentes. El binomio chileno cayó de manera inapelable en el duelo por el bronce ante las colombianas Angélica Bernal y Johana Martínez por 6-1 y 6-0.

Estas dos chances de preseas, se suman a la que aseguraron Francisco Cayulef y Diego Pérez en el quad dobles mixto, quienes también jugarán por el oro el sábado a las 11.00 aunque en el Grandstand, segunda cancha de mayor importancia que tiene el Centro de Tenis del Estadio Nacional.