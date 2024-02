Claudio Bravo y la llegada de Ricardo Gareca a la Roja: “Se necesitaba un cambio; hay que olvidar lo malo del proceso anterior”

Claudio no juega con la Roja desde el 27 de marzo del año pasado, cuando el equipo venció 3-2 a Paraguay en un amistoso. No apareció en ningún duelo eliminatorio bajo el mando de Eduardo Berizzo.

Sin embargo, la opinión del portero del Betis todavía es respetada en la selección chilena. En ese escenario, destacó la llegada de Ricardo Gareca al equipo nacional.

“Ni hablar de lo que sabe cómo entrenador y lo que es como persona. Su llegada llena de oxígeno a nuestra Selección a raíz de todo lo que estaba pasando anteriormente en cuanto a resultados. Se necesitaba un cambio”, dijo Bravo a Redgol.

En la misma línea, el meta agregó que “a nivel mental, su llegada es importante porque la sumatoria de estas cosas vendrán muy bien. Pero necesitamos de todas las demás partes, no sólo de lo que traiga o su estampa. Es beneficioso para nuestro fútbol que Chile vuelva a la Copa del Mundo. Tenemos claro lo que significa, hay que unirse”.

Chile marcha en el octavo puesto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, competencia en la que después de seis fechas solo supera a Bolivia y Perú.

“Es momento de olvidar los malos resultados o lo que no funcionó en el proceso anterior. La idea es que todos sumen. Necesitamos que Chile esté en una Copa del Mundo. Es vital para el crecimiento del fútbol chileno, el fútbol joven también”, aseguró el portero.

Palos para Berizzo

De acuerdo con la opinión de Bravo, el hecho de no aparecer en los primeros duelos eliminatorios es un tema olvidado para su carrera. Incluso, dijo haberse sorprendido por la medida de Eduardo Berizzo.

“No me dolió no ser convocado. M extrañó más que doler. En un período de edad donde la maduración se acentúa más, quizás 10 años atrás respondería otra cosa, pero con tranquilidad. Fuera de eso, sé que el jugar acá, el rendimiento te lleva a la Selección y más cuando quieres aportar”, reconoció el exportero del City.

Asimismo, explicó que “si no me toca estar y va otro, desde la distancia ayudaré lo que más pueda. El tema es que esto funcione, no tenemos tiempo ni margen de error. Tampoco es el momento para buscar culpables o excusas. Es momento de ayudar”.

Y agregó que “debemos regresar a los niveles a los que estábamos acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado a viajar y perder, a quedar eliminado. Sino que a todo lo contrario”.

De la misma manera, el futbolista formado en Colo Colo se quejó de los precios de los ingresos para ver a la Roja, a pesar de que están lejos de ser los más caros de Sudamérica.

“Difícilmente vamos a clasificar con un estadio a medias, necesitamos un lleno siempre. Tengo claro el costo de las entradas, creo que son las más caras del planeta y eso tiene que cambiar. Necesitamos a todo el mundo, no sólo un buen entrenador”, aclaró el exjugador de Barcelona.