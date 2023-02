Colo Colo vs. Everton: día y hora del partido, y dónde ver por TV

Colo Colo y Everton se enfrentan por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Los albos vienen de derrotar a Ñublense, con gol del debutante Darío Lezcano, mientras que los ruleteros vencieron a Coquimbo Unido en Sausalito. El árbitro de este compromiso será Felipe González.

Cuándo juegan Colo Colo vs. Everton

El partido entre Colo Colo y Everton está programado para este domingo 19 de febrero a las 20:30 horas.

Dónde juegan Colo Colo vs. Everton

El partido entre Colo Colo vs. Everton se juega en el Estadio Monumental.

Ver Colo Colo vs. Everton por TV

El partido entre Colo Colo y Everton lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (SD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Ver Colo Colo vs. Everton por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Colo Colo vs. Everton a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los albos y ruleteros.

La previa

La sufrida victoria ante Ñublense la semana pasada (válido por la fecha 3) dio un poco de aire a un Colo Colo que no venía bien. De hecho, los albos venían de ser goleados en Rancagua 5-1 ante O’Higgins, por lo que era necesario volver a los triunfos a costa de los chillanejos. “Tuvimos un comienzo sin mucha fortuna con las lesiones, pero es parte del proceso. Hemos trabajado muy bien, los jugadores se han ido incorporando. No tengo dudas que cuando vuelvan todos estaremos aún más fortalecidos”, analizó el técnico Gustavo Quinteros.

“Estamos trabajando mucho en las sociedades entre los futbolistas y darle mejor funcionamiento ofensivo. Estoy feliz, porque venimos de sumar de a tres y ganarle a un rival difícil. Sé que este equipo puede progresar mucho más”, complementó el DT

Y ahora, el rival de Colo Colo es Everton, elenco que viene de lograr su primer triunfo en el campeonato (ante Coquimbo Unido).

“Everton viene mejorando, sacando buenos resultados y un entrenador con una idea clara. También tiene grandes jugadores. Esperamos contrarrestar lo que haga el rival y jugar mejor que ellos para ganar el partido”, aseguró Quinteros.

En cuanto a la conformación del equipo, el estratega expresó que “Jordhy Thompson está en duda, lo vamos a esperar hasta el día del partido para ver si puede jugar. Ha hecho una buena participación y esperamos que siga aprendiendo con nosotros”.

De igual modo, aseveró que “Marco Rojas puede jugar por dentro y también por fuera, tenemos muchas variantes. Hay otros jugadores que pueden tener su oportunidad y esperamos que puedan aprovecharla”.

En tanto, el delantero Fabián Castillo declaró que “me he sentido muy bien, mis compañeros me han hecho sentir muy cómodo. He venido trabajando bien y acatando las órdenes del entrenador. Espero seguir ganando terreno en cada entrenamiento y adaptándome al equipo”.