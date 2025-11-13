OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con dos chilenos: pilotos superan la pista de obstáculos aérea más grande del mundo

    Los chilenos Sebastián "Ardilla" Álvarez y Víctor "Bicho" Carrera fueron parte de este espectacular vuelo, que quedó registrado en un increíble video que desafía lo posible. El desafío consideraba diferentes especialidades aéreas como wingsuit, paracaidismo, ingenieros de drones, helicópteros, entre otros.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Joerg Mitter / Red Bull Content Pool.

    Creada por los mejores exponentes de distintas disciplinas, el vídeo “Ultimate Aerial Obstacle Course (Circuito Aéreo de Obstáculos Definitivo)” muestra una línea de vuelo surrealista de 15 etapas que recorre cielos abiertos, cordilleras y horizontes urbanos. Dos deportistas chilenos fueron parte de esta hazaña sin precedentes: Sebastián “Ardilla” Álvarez, piloto de wingsuit, y Víctor “Bicho” Carrera, parapentista acrobático.

    Para crear este parque aéreo de atracciones, se unieron y trabajaron en conjunto 34 atletas de distintas nacionalidades y modalidades:pilotos de traje aéreo (wingsuit), paracaidistas, pilotos de paramotor, aviones a reacción e ingenieros de drones. Se necesitaron además años de entrenamiento, coordinación y preparación para dar vida a esta verdadera “fiesta aérea”, en la que cada obstáculo comenzó como una idea descabellada salida de la imaginación de los participantes del proyecto.

    Joerg Mitter / Red Bull Content Pool // Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

    “Fue espectacular. Pudimos juntar a los mejores atletas relacionados con aire y crear algo nunca antes visto. Esto es histórico. No pasa todos los días ni todos los años, es un tremendo trabajo logístico. Tuve la suerte de estar en varias etapas del proyecto”, comentó el chileno “Ardilla” Álvarez.

    La secuencia fue recién estrenada en YouTube. Cada uno de los 15 obstáculos combinó vuelos de precisión, ingeniería creativa y espectáculo de una forma nunca vista. En el clip os wingsuiters Andy Farrington, Mike Swanson y Sebastián Álvarez persiguieron las estelas de humo de los Alpha Jets a través de un «túnel pintado en el cielo» a velocidades superiores a los 200 km/h, antes de atravesar aros aéreos mantenidos en posición por pilotos de paramotor en un vuelo cuidadosamente coordinado que requería una precisión milimétrica.

    Luego, tres catapultas humanas lanzaron a los wingsuiters al cielo abierto, dándoles más velocidad y altura que cualquier salto desde una montaña. “La catapulta fue una locura”, comentó el piloto Dani Román, quien participó en las pruebas.

    Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

    Tras esa secuencia, se muestra a los atletas realizando un eslalon a gran altitud sobre los Alpes Suizos. El circuito luego retoma el recorrido de los atletas través de los rascacielos de Dubái, zambulléndose entremedio de una formación de 600 drones que flotaba a más de 300 metros sobre el horizonte recreando una lata de Red Bull, antes de realizar un vuelo en formación cerrada sobre el emblemático Atlantis The Royal. Y para finalizar, se lanzaron motos acuáticas desde aviones, que aterrizaron intactas en aguas abiertas controladas por paracaídas.

    “No existe un manual para algo así. Cada obstáculo es un proyecto en sí mismo”, explica Luke Aikins, experimentado paracaidista, miembro del Red Bull Air Force y uno de los directores deportivos del proyecto.

    Mira aquí el video

    Más sobre:Polideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Municipalidad de San Antonio revela que no cuenta con recursos para financiar albergue necesario para desalojar la megatoma

    Ambos legisladores PS judicializaron altercado en el Congreso: Manouchehri ingresó denuncia contra Espinoza por amenazas

    Fiscal da detalles de ataque en Corte de Apelaciones de Arica: “Acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental”

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Municipalidad de San Antonio revela que no cuenta con recursos para financiar albergue necesario para desalojar la megatoma
    Chile

    Municipalidad de San Antonio revela que no cuenta con recursos para financiar albergue necesario para desalojar la megatoma

    Ambos legisladores PS judicializaron altercado en el Congreso: Manouchehri ingresó denuncia contra Espinoza por amenazas

    Fiscal da detalles de ataque en Corte de Apelaciones de Arica: “Acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental”

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado
    Negocios

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda
    El Deportivo

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Con dos chilenos: pilotos superan la pista de obstáculos aérea más grande del mundo

    Alivio para Aníbal Mosa en Colo Colo: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros de Blanco y Negro

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia
    Mundo

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?