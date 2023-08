Con una bandera de regalo y un renovado Centro de Alto Rendimiento: Jaime Pizarro despide a Los Cóndores a días de su viaje al Mundial

El equipo chileno de Rugby prepara las maletas. En los próximos días, los Cóndores viajarán a Francia para disputar su primer Mundial. Al frente, en la máxima cita, el equipo que lidera Pablo Lemoine tendrá a Japón (10 de septiembre), Samoa (16 de septiembre), Inglaterra (23 de septiembre) y Argentina (30 de septiembre).

En la previa a la competición, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se reunió con los Cóndores para entregarle la bandera chilena al capitán del equipo, Martín Sigren. El lugar escogido para la ceremonia fue el Centro de Alto Rendimiento de Rugby (CARR) de la Federación Nacional Deportiva de Rugby, ubicado en la comuna de La Reina, para realizar también una visita a las obras de mejoramiento de infraestructura que se está llevando en el recinto deportivo.

“Ver plasmado un avance de infraestructura siempre es atractivo, independiente de la disciplina, y lo es más en este año, cuando tenemos diversas actividades en la que varios deportes están buscando poder desarrollar y potenciar toda su capacidad. No me cabe ninguna duda de que lo que ha hecho el rugby ha estado marcado, no solo por el éxito deportivo, sino por ir construyendo cimientos de desarrollo deportivo”, dijo, Jaime Pizarro.

Otro que estuvo presente fue el presidente de la Federación de Rugby, Cristian Rudloff. “Todo esto es por y para los deportistas. Nosotros como dirigentes trabajamos para ellos, para que el rugby pueda crecer y para que existan las mejores condiciones para los atletas. Esta selección en particular tuvo que prepararse a base de mucho esfuerzo -pues no contaban con la infraestructura como la que hoy tiene el recinto- sacrificio personal, dedicación y resiliencia lograron esta histórica clasificación que, naturalmente, nos enorgullece a todos como deportistas y chilenos, por ser la primera a nivel adulto en un mundial de rugby 15″. El dirigente agradeció especialmente al cuerpo técnico y a los jugadores presentes por el trabajo realizado y por ser un ejemplo para las nuevas generaciones de niños y niñas.

Por otro lado, el capitán de la selección, Martín Sigren, no ocultó su emoción. “Honestamente no sé cómo expresar la emoción que tenemos como jugadores al ver la transformación que ha tenido esta cancha, la que hemos tenido el privilegio de llamar nuestra casa por más de 30 años; que ha sido testigo de todo nuestro trabajo. Esta gran transformación nos da para seguir soñando, creo que con el apoyo que estamos recibiendo hoy, con el compromiso que han manifestado las autoridades y que hemos visto, creo que este será el primer mundial de muchos y que vamos a seguir trabajando, y llevar a Chile ojalá al Mundial de Australia en 2027″, dijo..

El proyecto de mejoramiento es financiado por el Estado de Chile, a través del IND, y se está trabajando técnicamente en conjunto al municipio de La Reina. Entre los trabajos que se realizan, desde hace unos cuatro meses, se encuentran: el mejoramiento del terreno e infiltración de este, así como también, se mejorarán el perímetro y borde de protección; se instalará césped sintético y nuevas luminarias y la cancha recibirá la certificación de World Rugby. Este último ítem es particularmente relevante, ya que los terrenos que reciben el beneplácito de la organización internacional cuentan con un Shockpad o base elástica para la absorción de impactos, sobre el cual se instalan fibras de pasto sintético, con rellenos de rendimiento y estabilización entre las fibras.

En el caso de la cancha con la contarán Los Cóndores, se instalará un Shockpad de 20 mm de espesor, muy superior al mínimo exigido (12 mm), fibras de pasto sintético de 60 mm de largo y rellenos de caucho y arena de sílice. Una de las principales virtudes de estas canchas es el mayor uso y rotación que otorgan por sobre las de pasto natural -que en este caso resulta fundamental dado el uso y desgaste periódico del espacio-. Asimismo, disminuyen de forma importante las mantenciones y la necesidad de agua para riego, reduciendo su uso únicamente para aminorar la temperatura y aclimatar jugadores. La cancha, de medidas oficiales de 68x100m, alcanza los 10.764 m2 considerando in-goals y sobrecancha de seguridad.