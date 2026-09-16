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    De superar una trombosis a ganar el oro en los Juegos Suramericanos: la notable evolución de Catalina Vidaurre

    La ciclista que le dio la primera medalla dorada al Team Chile ha debido superar una serie de dificultades para brillar.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Catalina Vidaurre le dio el primer oro al Team Chile en Santa Fe. Foto: Sebastián Miranda/COCh.

    Catalina Vidaurre vuela con luces propias y lo demostró este lunes con su notable oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. La ciclista de 24 años brilla en el mountain bike, en una temporada de cambios. De hecho, debutó en este 2026 defendiendo los colores del BH Coloma Team, un equipo profesional español de ciclismo de montaña con ambiciosos planes.

    “Ha sido complicado. Al final ha sido mi primer año a nivel, en un equipo profesional. Así que obviamente no he tenido los resultados que he querido. Ha sido muy de altos y bajos. Pero también me ha tocado aprender mucho. Me quedan las últimas dos carreras, que estoy más motivada con esto (con el oro). Y también estoy motivada de cerrar este año y prepararme para el siguiente”, reconoció tras colgarse el oro este lunes en los Juegos Suramericanos.

    A principio de año me tocó una enfermedad que ni yo creía que existía y fue en verdad muy triste. Yo pensaba que este año iba a ser todo perdido, el nacional tampoco fue como yo esperaba”, señalaba al conseguir la plata panamericana, el logro más importante de su carrera.

    El oro sudamericano, se suma a la plata que consiguió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En aquella ocasión resultó ser una verdadera hazaña, pues en marzo fue internada por una trombosis.

    “Hace semanas que no me andaba sintiendo muy bien entrenando, con mucha dificultad para respirar y muy cansada, y obviamente como a uno no le gusta parar no le presté mucha atención al asunto pensando que se iba a pasar solo; pero no, señores, la cosa no pasó”, reveló en sus redes sociales.

    “Fui hospitalizada la semana pasada porque me encontraron trombos en ambos pulmones, lo que me estaba provocando dificultad al respirar y mucho cansancio. A pesar de todo el susto y gravedad del asunto, estoy feliz de que no pasó a mayores y que pude volver al rodillo y gimnasio. Seguimos analizando lo que se viene para el futuro junto a todos los doctores”, daba a conocer en aquella ocasión.

    Después de esa delicada situación, llegó la plata en Santiago 2023 y su carrera fue en franco ascenso. El año pasado cerró su primer año a tiempo completo en el calendario internacional y logró entrar en el top 20, lo que le permitió dar el salto al BH Coloma Team, con el que ha ido adaptándose a la élite del ciclismo internacional.

    Gran triunfo

    Catalina Vidaurre fue la encargada de brindarle al Team Chile la primera medalla dorada en el mountain bike, en una estratégica carrera con su compatriota Florencia Monsálvez, de solo 19 años, quien se quedó con la plata.

    La ganadora se impuso con un tiempo de una hora, 14 minutos y 50 segundos, mientras que su escolta finalizó la prueba a 1′12″. En tanto, la medalla de bronce fue para la brasileña Karen Olimpio, quien culminó a 1′29″.

    “Estoy muy contenta. Estaba bien nerviosa, la verdad. No venía de una buena racha, así que la mañana estaba bien callada. Estaba analizando todas las posibles tácticas junto a la Popi”, comenzó señalando.

    “Conversábamos plan A, B, C, queríamos sí o sí hacer el 1-2. Así que, nada, muy contenta. Da lo mismo cómo íbamos a sacar el 1-2, da lo mismo quién, si la Popi o yo. Pero sí, me pasó que desde el inicio me sentía cómoda en el circuito. Así que, nada, tocó confiar y fluyendo vuelta tras vuelta”, reveló.

    Más sobre:CiclismoCatalina VidaurreMTBJuegos SuramericanosBH Coloma Team

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