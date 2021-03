Del balón a la política: historias de candidatos a estas elecciones que proceden del deporte

El deporte y la política han tenido desde siempre una relación estrecha, que en los últimos años se ha ido evidenciando mucho más con el interés de diversas figuras vinculadas a la actividad física por involucrarse en el servicio público, a través de cargos de elección popular. Es así que este 10 y 11 de abril (si se confirma la modificación) muchos de ellos buscarán un cupo como constituyentes, alcaldes o concejales. Aquí, las historias de cinco personas ligadas de una u otra manera a la actividad que hoy quieren dar el salto en los próximos comicios.

Desde el Team Chile a Vitacura

Camila Caram (31) es una de las jugadoras de hockey césped más destacadas del país. Con 18 semanas de embarazo, se lanzó a la aventura de postular como concejala en Vitacura. “Fue una oportunidad que se me presentó. Después de ser capitana de la Selección, capitana del Team Chile y haber participado en la creación de una fundación para llevar el hockey a los sectores más vulnerables, me di cuenta de que siempre me ha gustado servir a la comunidad”, comenta la candidata militante de Evópoli.

Sobre su futuro en el deporte, no hay dudas. “Por mi embarazo, el hockey va a estar en pausa, pero mi intención es volver. Sí tuve que renunciar como capitana del Team Chile, porque es incompatible con mi postulación”, explica, junto con destacar los ejes programáticos de su campaña: “El deportes es un estilo de vida sana y pienso hacer más accesible el deporte para todas las personas, ya que sirve para prevenir. Por eso queremos fomentar la sustentabilidad, el deporte outdoor y aprovechar el río Mapocho y el cerro Manquehue para la práctica”.

Su eslogan de campaña aún no está definido. “Estamos afinando algunos detalles, pero ya pronto saldrá”, aclara.

El debut de Víctor Hugo

En La Serena, Víctor Hugo Castañeda (58) debuta en las lides electorales. El exvolante de Universidad de Chile y Palestino postulará como independiente en el cupo de Chile Vamos, para quedarse con la alcaldía. “Yo elegí esta ciudad para vivir hace 15 años. En ese momento era la número uno en calidad de vida y eso ahora se ha ido deteriorando por gestiones alcaldicias que no han sido muy eficientes”, afirma.

El exseleccionado nacional destaca sus principales planteamientos. “Mi primer eje será el orden y la seguridad. Hay que volver a tener una ciudad segura y ordenada, que el comercio informal no se tome las calles, como sucede ahora en el centro de la ciudad. También el deporte será muy importante. El deporte es salud, lo interpreta así la OMS. Ayuda mucho de forma terapéutica, para la salud mental. Vamos a incentivar los campeonatos escolares y para el adulto mayor”, indica.

Sobre sus motivaciones para ingresar a la política, Castañeda expresa: “Primera vez que postulo. Nunca me planteé la opción, pero como capitán, como líder y técnico, uno ve que hay que formar equipo. Que sea profesional y transparente”. Asimismo, explica cuál es su filiación política: “Soy de esa gente que está aburrida de que nos quieran dividir entre izquierda y derecha. Yo quiero ser un alcalde en terreno. Estar metido en un escritorio no es lo que más me gusta; yo quiero estar escuchando a la gente, porque en ellos está la solución”.

En relación a las ventajas de ser un personaje público, el exentrenador de la U afirma que efectivamente ayuda. “La gente sabe que tengo un prestigio y un nombre y eso me sirve para que me escuchen, pero después tienen que saber que soy candidato y que también puedo desarrollarme en otras áreas”, resalta el postulante, que cuenta con dos lemas de campaña: “Recuperemos La Serena” y “Vamos contigo”.

Una futbolista en la nueva Constitución

Con una gran trayectoria como futbolista y una de las fundadoras de la Anjuff (Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino), la cientista política Iona Rothfeld (28) quiere convertirse en miembro de la convención constitucional. Postula en la lista de Independientes por una Nueva Constitución por el distrito 12 (La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo) y forma parte del movimiento Independientes No Neutrales.

“A la larga, todo lo que he hecho en mi construcción personal me pone en este lugar. Desde chica nos damos cuenta de cómo nos tratan en la cancha: un trato distinto, un trato peor. Me he construido con ganas de solucionarlo, las mujeres merecemos más. No hay ninguna lógica de que nos traten mal por ser mujeres. El fútbol y el deporte son políticos. Pararnos en una cancha ya es una declaración política, el deporte es reflejo de la sociedad”, parte señalando sobre su motivación.

En ese sentido, la jugadora de Audax Italiano hace una comparación con lo que sucede en otros ámbitos. “Las futbolistas hemos enfrentado discriminación, sexismo, precarización y la romantización de eso. Soy cientista política y me es muy atractivo entender cómo funcionan los sistemas locales y nacionales. Siempre he tenido esa convicción y siento el llamado de ponernos a disposición. Chile nos pide ponernos a disposición e involucrarnos. Estamos en un momento histórico, pero hay que entender que lo empujamos porque vivimos una crisis política y social importante. Tenemos una Constitución escrita en dictadura, ni con paridad ni pueblos originarios, y ahora sí tenemos esa posibilidad y hay que aprovecharla. Es esencial que haya candidaturas independientes. Las mujeres hemos estado subrepresentadas en estos espacios políticos”, sostiene.

La candidata ha podido compatibilizar sus entrenamientos con la campaña. “Estamos haciendo la pretemporada y el club ha sido muy flexible. Ellos me entienden”, afirma. Su eslogan es “Abramos la cancha”, que hace relación a la desigualdades. “Incluso, en esta elección hemos tenido que enfrentar una serie de situaciones, no tenemos un partido atrás o asesores que nos expliquen las rendiciones, entonces hemos tenido que capacitarnos y autogestionarnos a pulso. Somos seis mujeres y la cancha está dispareja, pero más me motiva, porque voy en el camino correcto”.

El desembarco de Caco en Papudo

Hace un par de años, Juan Carlos Villalta (76) decidió instalarse definitivamente en Papudo, comuna que durante casi toda su vida ha visitado constantemente. “La gente me conoce por Caco. Eso tiene sus pros y sus contras, porque también hay personas que me dicen ‘lo conozco demasiado’”, relata sobre su experiencia en la campaña. El premio nacional de Periodismo Deportivo 2017 postula al cargo de concejal como independiente en la lista de Unidad Constituyente, en el cupo PS-PPD, donde ha trabajado de la mano de Manuel Berríos, quien aspira a la alcaldía.

En cuanto a sus principales objetivos, el abogado y periodista apunta a un desafío. “Yo vi cierto deterioro. También creo que hay falta de un liderazgo, que se manifieste con unidad y amistad cívica. Papudo puede desarrollarse con todas sus capacidades, buen turismo, servicios sanitarios que no se desborden, que no haya irregularidades. Hay que buscar salir del estancamiento, pero hay que apuntar a un crecimiento sostenible y responsable”, indica.

Acerca del deporte, Villalta sostiene que se debe mejorar la alicaída infraestructura. “Hace falta un polideportivo bien dotado, para que también se pueda practicar en invierno. Me gustaría un pequeño Comité Olímpico en la comuna”, manifiesta el candidato, cuyo lema es “Yo soy tu voz”.

El regreso del Coca Mendoza a Graneros

Gabriel Mendoza (52) postulará al cargo de alcalde de su natal Graneros. Lo hará como independiente en el cupo de la UDI, tras cuatro años como concejal de Viña del Mar.

“Sentí la necesidad de darle un empujón a mi pueblo. Cada vez que venía, veía a los jóvenes más desamparados, por la droga y la delincuencia. En los pueblos se nota más. Veía que se hacían pocas cosas para sacarlos del entorno”, reflexiona. Y agrega: “Para mí, lo más fácil era haberme quedado en Viña y sin hacer mucha campaña hubiera salido, porque fui la primera mayoría en la elección anterior. Pero no, a mí no me gusta lo fácil y decidí volver a mi pueblo”.

En cuanto a sus principales fortalezas, el Coca apunta a su nivel de conocimiento. “Como uno ha tenido una vida exitosa y a nivel deportivo todos saben como soy, eso me ha ayudado y hay una credibilidad”, sostiene, y apunta que su principal desafío es darse a conocer en áreas distintas al deporte. “Uno es pensante y una ventaja de ser conocido es que solo tienes que dar a conocer tu programa y lo que pretendes para Graneros. La gente se lleva la otra impresión. Además, en los 20 años que trabajé en Viña aprendí mucho sobre políticas públicas”, finaliza el campeón de América 1991, cuyo lema de trabajo es “Todos somos Graneros”.