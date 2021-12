Del tetracampeón a la Primera B: Edson Puch concreta su retorno a Iquique

Edson Puch retorna a Iquique. El delantero no llegó a acuerdo con Universidad Católica para continuar durante la temporada 2022 y su retorno al norte se concretó esta mañana. El formado en Huachipato no aceptó la rebaja salarial que le propuso Cruzados, que bordeaba el 50% de su sueldo.

Frente a tal escenario, Iquique, club del que Puch se declara hincha, inició las tratativas para ficharlo. Y durante estos días ambas partes se han reunido para acercar posiciones. Según información recabada por El Deportivo, el jugador selló su anhelado regreso con un contrato que lo vinculará por las próximas dos temporadas.

Uno de los motivos de apurar su regreso a Iquique radica en la presencia de su familia en la ciudad costera. Hoy, su señora y su hija viven en Iquique. Puch, mientras jugaba en la UC, aprovechaba sus días libres para poder visitarlos.

Hace unos días, el delantero dejó un enigmático mensaje en las redes sociales. Ya avisaba que su salida de Cruzados estaba cerca: “Dónde estarás tú cuando el futuro se tiña en negro y llore recordando los triunfos que hoy celebro, creedlo es normal que no me crezca si me llaman Dios, cuando mi rap no les convenza me dirán adiós y estaré solo mirando al pasado con gesto cansado, contento y realizado sabiendo que lo di todo”, fue la letra de la canción que compartió el delantero en relación a su futuro en Cruzados.

Hoy, aprovechó los canales oficiales de la UC para decirle adiós al club. “Quería despedirme de todos los cruzados y cruzadas por todos estos años que me apoyaron. Hoy cumplo un ciclo con ustedes y me voy muy feliz por haber entregado todo con ustedes. Les mando un gran abrazo y espero que ganen el penta”, señaló el atacante.

Edson Puch anotó seis títulos con la UC luego de levantar los títulos nacionales del 2019, 2020 y 2021. Además anotó las Supercopa que alcanzó a disputar.