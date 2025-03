¿Djokovic o Federer? Rafael Nadal revela qué rival lo complicó más a lo largo de su carrera

Rafael Nadal visualiza su carrera. Ahora el extenista ve desde afuera sus mejores tiempos y analiza a los rivales. A la hora de elegir al que más le costó, reduce el listado a los lógicos, Roger Federer y Novak Djokovic, a quienes enfrentaba con métodos diferentes. “Con Roger la estrategia era bastante clara. Intentaba destrozar su revés todo el tiempo. Si pensaba que tenía que jugar el paralelo, era por dos motivos, o porque tenía que buscar el golpe ganador, o porque necesitaba alejarle de ahí para crear más espacio”, comentó.

“Frente a Novak, es un poco diferente. Podemos tener una estrategia, pero al fin y al cabo, sabía que necesitaba jugar muy bien todo el rato. No tenemos el mismo estilo, está claro, pero no hay una estrategia clara: ante Roger voy a dañar su revés, ante Novak no tengo esa sensación, mi sensación es que debo jugar muy bien durante mucho tiempo, y saber que voy a tener que ajustar constantemente. No puedo jugar alto sobre su revés, porque toma la pelota pronto y te deja en una posición complicada: empecé a utilizar más el revés cortado, lo que a veces me fue bien, y también traté de jugarle más por el medio, no darle demasiados ángulos. Ante Novak, si abres la pista y no haces demasiado daño, le permites jugar como quiere”, añadió.

Nadal dice que Djokovic lo complicaba más que Federer. (Foto: Reuters)

En ese sentido, a la hora de inclinar la balanza por la complejidad, se queda con el serbio. “En lo que a control de la bola se refiere, es el mejor jugador al que me he enfrentado y que he visto”, señaló.

Sin embargo, no escatima en los elogios al suizo. “Cuando él jugaba muy bien me ganaba, cuando yo lo hacía le ganaba. Al principio de mi carrera le ganaba más en tierra batida, luego llegó el momento en el que pude ganarle en pista dura, y al final de su carrera él dio un paso adelante y empezó a jugar mucho más agresivo. Para mí, él cometía algunos errores al principio de mi carrera contra mí: intentaba jugar su revés con efecto liftado, dándome la oportunidad de seguir jugando con mi derecha sobre su revés. En 2017, para mí, Roger tuvo por momentos el mejor nivel de su carrera. ¿Por qué? Sentías que estabas en sus manos. En pista dura, en tierra quizás era algo diferente (risas). Es cierto, él no jugó demasiado en tierra aquel año. Jugaba súper agresivo, su saque era súper complicado de leer... era muy preciso, pero el saque de Roger era muy difícil de leer porque era impredecible, podía cambiar a dónde mandaba la pelota en el último momento”, explicó.