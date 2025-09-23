Dónde y a qué hora ver a Atlético Mineiro vs. Bolívar por la Copa Sudamericana
Brasileños y bolivianos luchan por acceder a las semifinales de la competencia.
Atlético Mineiro y Bolívar se enfrentan este miércoles por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Brasileños y bolivianos definen al cuadro que avanzará a las semifinales después de haber igualado 2-2 en la ida.
A qué hora es el partido de Atlético Mineiro vs. Bolívar
El partido de Atlético Mineiro vs. Bolívar es este miércoles 24 de septiembre, a las 19.00 horas.
Dónde ver a Atlético Mineiro vs. Bolívar
El partido de Atlético Mineiro vs. Bolívar se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
