Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20
Se define el Grupo D del certamen planetario juvenil.
Este sábado se define el Grupo D del Mundial Sub 20.
Australia enfrenta a Cuba en el Estadio Nacional.
A qué hora es el partido de Australia vs. Cuba
El partido de Australia vs. Cuba es este sábado 4 de octubre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Australia vs. Cuba
El partido de Australia vs. Cuba se transmite por DSports+ Plus.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video y DGO.
