Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por la liga española.

Barcelona y Valencia se enfrentan en la cuarta fecha de LaLiga.

Los culés arrancan la jornada en el cuarto puesto de la clasificación. Los chés son décimos.

A qué hora es el partido de Barcelona vs. Valencia

El partido de Barcelona vs. Valencia es este domingo 14 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Barcelona vs. Valencia

El partido de Barcelona vs. Valencia se transmite por DSports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.