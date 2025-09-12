Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por la liga española
Este domingo se juega uno de los duelos atractivos de LaLiga.
Barcelona y Valencia se enfrentan en la cuarta fecha de LaLiga.
Los culés arrancan la jornada en el cuarto puesto de la clasificación. Los chés son décimos.
A qué hora es el partido de Barcelona vs. Valencia
El partido de Barcelona vs. Valencia es este domingo 14 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Barcelona vs. Valencia
El partido de Barcelona vs. Valencia se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.
