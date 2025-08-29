Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Athletic por la liga española
El conjunto de Manuel Pellegrini espera volver a las victorias contra los de Bilbao por la tercera fecha de la competencia local.
Manuel Pellegrini y el Real Betis enfrentan un nuevo desafío en la liga española. El conjunto verdiblanco debe enfrentar por la tercera fecha al Athletic de Bilbao.
El conjunto sevillano viene de empatar a media semana contra el Celta de Vigo en un duelo adelantado de la sexta fecha.
A qué hora es el partido de Betis vs. Athletic
El partido de Betis vs. Athletic es este domingo 31 de agosto, a las 13.00 horas.
Dónde ver a Betis vs. Athletic
El partido de Betis vs. Athletic se transmite por ESPN 2.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
