Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. México en el Mundial Sub 20
El Estadio Nacional recibe el choque entre las selecciones que integran el Grupo C de la competencia.
Este domingo Brasil y México se enfrentarán por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20.
Los integrantes del Grupo C también deberán enfrentar en los próximos días a España y Marruecos.
A qué hora es el partido de Brasil vs. México
El partido de Brasil vs. México es este domingo 28 de septiembre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Brasil vs. México
El partido de Brasil vs. México se transmite por Dsports y Chilevisión
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO, chilevision.cl y MiCHV.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.