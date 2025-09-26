Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. México en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Brasil vs. México en el Mundial Sub 20.

Este domingo Brasil y México se enfrentarán por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20.

Los integrantes del Grupo C también deberán enfrentar en los próximos días a España y Marruecos.

A qué hora es el partido de Brasil vs. México

El partido de Brasil vs. México es este domingo 28 de septiembre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Brasil vs. México

El partido de Brasil vs. México se transmite por Dsports y Chilevisión

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO, chilevision.cl y MiCHV.