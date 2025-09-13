SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

La selección masculina vuelve a competir en una Copa del Mundo después de 43 años en Filipinas.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol. Foto: Fevochi.

La selección masculina de vóleibol se prepara para el que será su reestreno en una Copa Mundial. Lo hará este sábado contra en Filipinas enfrentando al combinado de Eslovenia por la fase de grupos de la competencia.

La última vez que los Guerreros Rojos habían dicho presente en un Mundial adulto había sido en 1982.

A qué hora es el partido de Chile vs. Eslovenia

El partido de Chile vs. Eslovenia es este sábado 13 de septiembre, a las 10.00 horas.

Dónde ver a Deportes Chile vs. Eslovenia

El Campeonato del Mundo de Voleibol 2025 podrá verse en directo en todo el mundo a través de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.

También estarán disponible la señal de Dsports y DGO.

Más sobre:VóleibolMundial de FilipinasFilipinas 2025Dónde verVer en vivoVer en directoVer en streamingVer en TV

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

PDI desbarata taller de ropa falsificada en Cerrillos: avalúo de prendas y maquinarias supera los $18 millones

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

5.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus
Chile

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

PDI desbarata taller de ropa falsificada en Cerrillos: avalúo de prendas y maquinarias supera los $18 millones

Avioneta cae sobre vivienda en la Región de O’Higgins tras aterrizaje de emergencia

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU
Tendencias

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia
El Deportivo

En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia

María Ignacia Montt marca el inicio de la participación chilena en el Mundial de Tokio 2025

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin
Mundo

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

Las otras figuras controvertidas al estilo de Charlie Kirk en EE.UU.

Entrevista a Albert Ramdin: “EE.UU. quiere ver el valor que tiene para ellos la OEA y se lo vamos a demostrar”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté