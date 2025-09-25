SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20 por TV abierta y streaming

La selección a cargo de Nicolás Córdova espera comenzar la competencia de la mejor manera en el Estadio Nacional.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Chile vs. Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20 por TV abierta.

Llega el momento de la verdad para la Selección Sub 20 a cargo de Nicolás Córdova. La Roja juvenil enfrenta a Nueva Zelanda en el inicio del Mundial de la Categoría que se desarrolla en el país.

Los otros equipos que integran el Grupo A son Japón y Egipto.

A qué hora es el partido de Chile vs. Nueva Zelanda

El partido de Chile vs. Nueva Zelanda es este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Chile vs. Nueva Zelanda

El partido de Chile vs. Nueva Zelanda se transmite por Chilevisión y Dsports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, MiCHV y DGO.

