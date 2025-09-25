Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20 por TV abierta y streaming
La selección a cargo de Nicolás Córdova espera comenzar la competencia de la mejor manera en el Estadio Nacional.
Llega el momento de la verdad para la Selección Sub 20 a cargo de Nicolás Córdova. La Roja juvenil enfrenta a Nueva Zelanda en el inicio del Mundial de la Categoría que se desarrolla en el país.
Los otros equipos que integran el Grupo A son Japón y Egipto.
A qué hora es el partido de Chile vs. Nueva Zelanda
El partido de Chile vs. Nueva Zelanda es este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Chile vs. Nueva Zelanda
El partido de Chile vs. Nueva Zelanda se transmite por Chilevisión y Dsports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, MiCHV y DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.