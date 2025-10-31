Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Unión Española por la Liga de Primera
Auriazules y Rojos se miden en Viña del Mar en un duelo clave por la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional.
Este fin de semana se llevará a cabo un duelo que enfrenta a dos equipos que buscan la permanencia en la Liga de Primera.
Everton, en el 14° puesto de la tabla con 22 puntos recibe a Unión Española, 15° con 20 unidades, por lo que un triunfo de los Rojos dejará en zona de descenso a los Ruleteros.
A qué hora es el partido de Everton vs. Unión Española
El partido de Everton vs. Unión Española es este domingo 2 de noviembre, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Everton vs. Unión Española
El partido de Everton vs. Unión Española se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.