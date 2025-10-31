Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Unión Española por la Liga de Primera

Everton atraviesa por una crisis deportiva durante este semestre.

Este fin de semana se llevará a cabo un duelo que enfrenta a dos equipos que buscan la permanencia en la Liga de Primera.

Everton, en el 14° puesto de la tabla con 22 puntos recibe a Unión Española, 15° con 20 unidades, por lo que un triunfo de los Rojos dejará en zona de descenso a los Ruleteros.

A qué hora es el partido de Everton vs. Unión Española

El partido de Everton vs. Unión Española es este domingo 2 de noviembre, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Everton vs. Unión Española

El partido de Everton vs. Unión Española se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.