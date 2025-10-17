Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Palmeiras por el Brasileirao
Cariocas y paulistas, segundo y primero del campeonato brasileño respectivamente, se miden el domingo de Río de Janeiro.
Un verdadero partidazo se desarrollará este fin de semana en el Brasileirao.
Flamengo y Palmeiras, segundo y primero del campeonato brasileño, se enfrentarán en un duelo clave por el liderato.
A qué hora es el partido de Flamengo vs. Palmeiras
El partido de Flamengo vs. Palmeiras es este domingo 19 de octubre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Flamengo vs. Palmeiras
El partido de Flamengo vs. Palmeiras se transmite por Globo Internacional.
