Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Palmeiras por el Brasileirao

Un verdadero partidazo se desarrollará este fin de semana en el Brasileirao.

Flamengo y Palmeiras, segundo y primero del campeonato brasileño, se enfrentarán en un duelo clave por el liderato.

A qué hora es el partido de Flamengo vs. Palmeiras

El partido de Flamengo vs. Palmeiras es este domingo 19 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Flamengo vs. Palmeiras

El partido de Flamengo vs. Palmeiras se transmite por Globo Internacional.