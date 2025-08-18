Dónde y a qué hora ver a Internacional vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Ambos elencos brasileños sueñan con acceder a los cuartos de final de la competencia.
Este miércoles Internacional y Flamengo se enfrentarán para determinar qué equipo pasará a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El conjunto de Río de Janeiro tiene una mínima ventaja después de vencer por 1-0 a los de Porto Alegre por 1-0.
A qué hora es el partido de Internacional vs. Flamengo
El partido de Internacional vs. Flamengo es este miércoles 20 de agosto, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Internacional vs. Flamengo
El partido de Internacional vs. Flamengo se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
