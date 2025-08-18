Dónde y a qué hora ver a Internacional vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Este miércoles Internacional y Flamengo se enfrentarán para determinar qué equipo pasará a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto de Río de Janeiro tiene una mínima ventaja después de vencer por 1-0 a los de Porto Alegre por 1-0.

A qué hora es el partido de Internacional vs. Flamengo

El partido de Internacional vs. Flamengo es este miércoles 20 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Internacional vs. Flamengo

El partido de Internacional vs. Flamengo se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.