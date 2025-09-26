Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Australia en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Italia vs. Australia en el Mundial Sub 20.

Italia y Australia darán vida a uno de los duelos correspondientes al Grupo D del Mundial de Chile 2025.

Europeos y oceánicos forman parte del Grupo D junto a Argentina y Cuba.

A qué hora es el partido de Italia vs. Australia

El partido de Italia vs. Australia es este domingo 28 de septiembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Italia vs. Australia

El partido de Italia vs. Australia se transmite por Dsports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.