Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Australia en el Mundial Sub 20
Europeos y oceánicos se miden por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia.
Italia y Australia darán vida a uno de los duelos correspondientes al Grupo D del Mundial de Chile 2025.
Europeos y oceánicos forman parte del Grupo D junto a Argentina y Cuba.
A qué hora es el partido de Italia vs. Australia
El partido de Italia vs. Australia es este domingo 28 de septiembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Italia vs. Australia
El partido de Italia vs. Australia se transmite por Dsports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
