Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League
El conjunto kazajo recibe a los merengues por la segunda fecha de la fase de liga de la competencia.
Este martes continúa la acción de la Champions League. Por la Fase de Liga de la competencia, el Keirat Almaty kazajo recibe al Real Madrid.
Los locales vienen de caer en la primera fecha contra el Sporting de Lisboa (4-1), mientras que los españoles derrotaron por 2-1 al Olympique de Marsella.
A qué hora es el partido de Kairat Almaty vs. Real Madrid
El partido de Kairat Almaty vs. Real Madrid es este martes 30 de septiembre, a las 13.45 horas.
Dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid
El partido de Kairat Almaty vs. Real Madrid se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
