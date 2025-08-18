Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores
El equipo brasileño quiere confirmar como visitante la ventaja obtenida en el duelo de ida.
Liga de Quito y Botafogo se enfrentarán este jueves por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El conjunto brasileño buscará asegurar como forastero su paso a la siguiente ronda de la competencia, aprovechando la mínima ventaja que tiene tras ganar en la ida por 1-0.
A qué hora es el partido de Liga de Quito vs. Botafogo
El partido de Liga de Quito vs. Botafogo es este jueves 21 de agosto, a las 18.00 horas.
Dónde ver a Liga de Quito vs. Botafogo
El partido de Liga de Quito vs. Botafogo se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
