Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores

Liga de Quito y Botafogo se enfrentarán este jueves por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto brasileño buscará asegurar como forastero su paso a la siguiente ronda de la competencia, aprovechando la mínima ventaja que tiene tras ganar en la ida por 1-0.

A qué hora es el partido de Liga de Quito vs. Botafogo

El partido de Liga de Quito vs. Botafogo es este jueves 21 de agosto, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Liga de Quito vs. Botafogo

El partido de Liga de Quito vs. Botafogo se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.