Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por la Premier League
Los Reds necesitan volver a a la victoria para intentar conseguir el primer puesto contra los Diablos Rojos.
Liverpool y Manchester United se miden este fin de semana en uno de los duelos más atractivos de la Premier League.
Los Reds necesitan volver a la victoria tras dos derrotas consecutivas y pretenden hacerlo contra los Diablos Rojos que buscan escalar en la clasificación.
A qué hora es el partido de Liverpool vs. Manchester United
El partido de Liverpool vs. Manchester United es este domingo 19 de octubre, a las 12.30 horas.
Dónde ver a Liverpool vs. Manchester United
El partido de Liverpool vs. Manchester United se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
