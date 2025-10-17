Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por la Premier League

Liverpool y Manchester United se miden este fin de semana en uno de los duelos más atractivos de la Premier League.

Los Reds necesitan volver a la victoria tras dos derrotas consecutivas y pretenden hacerlo contra los Diablos Rojos que buscan escalar en la clasificación.

A qué hora es el partido de Liverpool vs. Manchester United

El partido de Liverpool vs. Manchester United es este domingo 19 de octubre, a las 12.30 horas.

Dónde ver a Liverpool vs. Manchester United

El partido de Liverpool vs. Manchester United se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.