Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. Barcelona por la Champions League

Dónde ver a Newcastle vs. Barcelona por la Champions League.

El Newcastle tendrá un duro estreno en la Fase de Liga de la Champions League. El conjunto inglés recibe al Barcelona en la primera jornada.

Esta será una gran prueba de cara a lo que esperan conseguir ambos equipos a lo largo del torneo.

A qué hora es el partido de Newcastle vs. Barcelona

El partido de Newcastle vs. Barcelona es este jueves 18 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Newcastle vs. Barcelona

El partido de Newcastle vs. Barcelona se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.