Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Colo Colo por la Liga de Primera

Este viernes arranca la 21° fecha de la Liga de Primera con el encuentro que sostendrán Palestino y Colo Colo en el estadio Municipal de La Cisterna.

El conjunto árabe tiene la posibilidad de posicionarse como sublíder y comenzar a pelear por un puesto para la próxima Copa Libertadores.

Los albos, a su vez, necesitan la victoria para intentar volver a ingresar a la zona de clasificación a los torneos internacionales.

A qué hora es el partido de Palestino vs. Colo Colo

El partido de Palestino vs. Colo Colo es este viernes 22 de agosto, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Palestino vs. Colo Colo

El partido de Palestino vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.