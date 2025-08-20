Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Colo Colo por la Liga de Primera
El elenco árabe intenta alcanzar la zona de clasificación a la Copa Libertadores contra un cuadro albo necesitado de victorias.
Este viernes arranca la 21° fecha de la Liga de Primera con el encuentro que sostendrán Palestino y Colo Colo en el estadio Municipal de La Cisterna.
El conjunto árabe tiene la posibilidad de posicionarse como sublíder y comenzar a pelear por un puesto para la próxima Copa Libertadores.
Los albos, a su vez, necesitan la victoria para intentar volver a ingresar a la zona de clasificación a los torneos internacionales.
A qué hora es el partido de Palestino vs. Colo Colo
El partido de Palestino vs. Colo Colo es este viernes 22 de agosto, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Palestino vs. Colo Colo
El partido de Palestino vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.
