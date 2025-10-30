Dónde y a qué hora ver a Palma del Río vs. Betis por la Copa del Rey.

El Betis de Manuel Pellegrini quiere ser protagonista en la Copa del Rey de España. Este jueves los verdiblancos visitan al Palma del Río en el arranque de la competencia.

A qué hora es el partido de Palma del Río vs. Betis

El partido de Palma del Río vs. Betis es este jueves 30 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Palma del Río vs. Betis

El partido de Palma del Río vs. Betis se transmite por Movistar Plus.